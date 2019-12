Müll, Busse, Stadt & Co: Wie es in Hagen an Feiertagen läuft

Die Feiertage rücken näher. Und damit auch die Frage: Welche Behörden und Institutionen haben eigentlich wann geöffnet? Was muss ich noch am Donnerstag oder Freitag erledigen? Von Müll über Busse bis zum Tierheim. Wir geben den Überblick.

Stadtverwaltung

Die Hagener Stadtverwaltung bleibt „zwischen den Jahren“ bereits vom 21. Dezember (nicht erst ab 23. Dezember) bis einschließlich 31. Dezember geschlossen. Am 23., 27. und 30. Dezember sind die Annahme von Sterbefallanzeigen und die Erteilung von vorläufigen Bestattungsgenehmigungen von 8.30 bis 10 Uhr im Standesamt (Rathaus I, Rathausstraße 11) möglich. In Notfällen, die Reisedokumente betreffen, können sich Bürger an die Bundespolizei oder das Auswärtige Amt wenden. Der Telefonservice „Hagen direkt“ (02331/207-5000) ist ebenfalls nicht besetzt. Über eine Bandansage wird aber auf die Not- und Rufbereitschaftsdienste hingewiesen.

Büchereien

Die Stadtbücherei auf der Springe und die Stadtteilbüchereien Haspe und Hohenlimburg bleiben ebenfalls vom 21. Dezember bis 31. Dezember geschlossen.

Tierheim

Auch das städtische Tierheim macht vom 21. bis 31. Dezember Weihnachtspause.

Freiwilligenzentrale

Die Freiwilligenzentrale in der Rathausstraße macht ab 19. Dezember Weihnachtspause und berät erst wieder am 6. Januar Interessierte rund ums Thema Ehrenamt.

Schwimmbäder & Saunen

Das Lennebad in Hohenlimburg ist an Heiligabend und an beiden Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Am Freitag, 27. Dezember, ist regulär geöffnet. An Silvester und Neujahr ist das Richard-Römer-Lennebad ebenfalls geschlossen. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist für Schwimmbadbesucher der 2. Januar und für Saunagäste der 3. Januar.

Info Infos zum Leserladen Wer noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, wird vielleicht im Sortiment unseres WP/WR-Leserladens in der Hohenzollernstraße 3-11 fündig. Der hat auch am letzten Adventssamstag, 21. Dezember, von 10 bis 16 Uhr – also zwei Stunden länger als gewohnt – geöffnet. Am 24. und 31. Dezember sind die Mitarbeiterinnen von 10 bis 14 Uhr für unsere Leser da. Ansonsten sind die Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr.

Das Westfalenbad schließt am Heiligabend und 1. Weihnachtsfeiertag. An Heiligabend ist nur der Gutscheinkauf von 9 bis 15 Uhr an der Kasse möglich. Am 2. Weihnachtsfeiertag ist das Sportbad von 8 bis 20 Uhr geöffnet, das Freizeitbad von 9 bis 20 Uhr und der Saunabereich von 10 bis 21 Uhr. An Silvester öffnet das Westfalenbad nur für die Gäste der Silvester-Saunanacht um 19 Uhr. An Neujahr sind alle drei Bereiche von 13 bis 21 Uhr geöffnet.

Kompostierungsanlage

Die Kompostierungsanlage des WBH, Hohenlimburger Straße 7, bleibt vom 24. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen. Ab Donnerstag, 2. Januar, ist sie wieder zu den gewohnten Zeiten – montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr und 12.45 bis 15.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 12.30 Uhr – geöffnet.

Müll

Die Abholungen der Gelben Säcke durch die AHE erfolgen in der Woche ab dem 23. Dezember von Montag bis Mittwoch jeweils einen Tag eher, also von Samstag bis Dienstag. Die Abholungen ab dem 2. Weihnachtstag verschieben sich jeweils um einen Werktag nach hinten.

Die gleiche Regelung gilt für die Restmüllabfuhr und die Leerung der Altpapiertonne durch den HEB. Mülleimer und Altpapiertonnen mögen ausschließlich am Abfuhrtag (vor 7 Uhr) an die Straße gestellt werden. Öffentliche Sammelbehälter für Altglas und Altpapier dürfen nur genutzt werden, wenn diese noch Wertstoffe aufnehmen können. Da die Container über die Feiertage nicht geleert werden dürfen, sollten Altglas und Altpapiermöglichst erst einige Tage nach den Feiertagen entsorgt werden, um Überfüllungen zu vermeiden.

An Heiligabend schließt der Wertstoffhof an der Müllverbrennungsanlage Hagen bereits um 12 Uhr. Ebenso an Silvester.

Busse & Fahrpläne

Die Hagener Straßenbahn fährt an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel nach einem geänderten Fahrplan. Am 24. Dezember fahren die Busse bis ca. 15.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Ab ca. 16 Uhr wird der Busverkehr auf die stündlichen Nacht-Express-Linien reduziert. Die letzte Abfahrt ab Haltestelle „Stadtmitte“ erfolgt um 18.32 Uhr.

Am 1. Weihnachtstag fahren die Busse ab etwa 9.30 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan. Der Nacht-Express fährt an diesem Tag letztmalig um 0.32 Uhr ab Haltestelle „Stadtmitte“. Am 2. Weihnachtstag gilt der normale Sonntagsfahrplan.

Fahrtzeiten zum Jahreswechsel: Die Busse fahren am 31. Dezember nach dem Samstagsfahrplan. Die Nacht-Express-Abfahrt um 23.32 Uhr ab Haltestelle „Stadtmitte“ entfällt. In der Neujahrsnacht nehmen die Nacht-Expresse um 0.32 Uhr ihre Fahrt wieder auf. Um 2.32 Uhr und 3.32 Uhr werden zwei Extrarunden gefahren. Erstmalig fahren zu diesem Jahreswechsel alle Nacht-Express-Linien in Hagen auch nach Mitternacht, somit auch die Linien NE2, NE22, NE31 und NE32. Am Neujahrstag nehmen die Busse ab ca. 9.30 Uhr ihre Fahrt nach dem Sonntagsfahrplan auf. Das Kundencenter an der Körnerstraße und am Bahnhof bleiben vom 24. bis 26. Dezember sowie an Neujahr geschlossen. Am 31. Dezember öffnet das Kundencenter an der Körnerstraße von 8 bis 13 Uhr und das Kundencenter am Bahnhof von 9 bis 13 Uhr.

Hagen-Info

Die Hagen-Info, Körnerstraße 25, bleibt vom 24. Dezember bis einschließlich 2. Januar geschlossen.

SIHK

Die Hauptgeschäftsstelle der SIHK, Bahnhofstraße 18, ist vom 23. bis 27. Dezember geschlossen. Ab Montag, 30. Dezember, können während der normalen Geschäftszeiten, 8.30 bis 16 Uhr, dann wieder Ursprungszeugnisse und Bescheinigungen beglaubigt werden.

Landgericht

Das Landgericht Hagen ist am 24. und 31. Dezember geschlossen. Für unaufschiebbare Angelegenheiten ist jeweils ein Eildienst von 10.30 bis 12 Uhr eingerichtet.

Finanzamt

Das Finanzamt Hagen bleibt am 27. und 30. Dezember geschlossen.

Blutspende

Das DRK-Blutspendezentrum, an der Feithstraße 180, bleibt am 24. und am 25. Dezember geschlossen. Am 26. Dezember kann von 10 bis 16 Uhr Blut gespendet werden. Jeder Spender bekommt dann auch ein leckeres Weihnachtsmenü mit Bratkartoffeln, Grünkohl und Mettwürstchen.

Beratung

Der Sozialverband VdK weist darauf hin, dass am 23. und 30. Dezember keine Sozialrechtsberatung in Hagen stattfindet. Die nächste Möglichkeit zur Beratung besteht in Hagen am Montag, 6. Januar, von 9 bis 11.30 und von 14 bis 16 Uhr im Sozialen Rathaus der Stadt Hagen, Berliner Platz 22, Raum D 129.