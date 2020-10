„Mr. Potato“ in der Hagener Innenstadt geschlossen

Hagen-Mitte. Der Gastrobetrieb „Mr. Potato“ in der Mittelstraße 8 in Hagen ist geschlossen. Und wie geht es dort weiter?

Vor gut einem Jahr, im Juli 2019, eröffnete der Gastrobetrieb „Mr. Potato“ in der Mittelstraße 8 – nun hat der etwa 90 Quadratmeter große Laden, in dem hauptsächlich Ofenkartoffeln angeboten wurden, geschlossen.

Mit neuem Konzept bald am Start

Betreiber Deniz Erpul und sein Team boten neben Ofenkartoffeln in vielen Variationen auch Baguettes, Suppen und mehr an. In dem Innenstadt-Ladenlokal war früher das Fachgeschäft „Leder Lingenberg“ ansässig.

Und nun? Die Eingangstür und die Schaufensterscheiben von „Mr. Potato“ sind derzeit mit Folie verklebt, auf einem angebrachten Zettel an der Tür ist zu lesen: „Mit einem neuen Konzept und Menü sind wir bald wieder für sie da.“ Nach Informationen unserer Zeitung soll in den Räumen ein arabischer Imbiss eröffnet werden. Der neue Gastrobetrieb soll, so heißt es, Anfang November an den Start gehen.