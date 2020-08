Unfall Mofa prallt in Hagen mit Bus zusammen: Junge (15) verletzt

Eilpe. Beim Zusammenstoß eines Mofas mit einem Bus wurde am Samstagabend auf der Eilper Straße ein Jugendlicher verletzt.

Ein 15-jähriger Junge wurde am Samstag bei einem Unfall auf der Eilper Straße leicht verletzt. Er wollte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit seinem Mofa an einer Kreuzung nach rechts in die Selbecker Straße einbiegen.

Dabei stieß der Jugendliche mit einem Bus zusammen, der sich auf dem Sonderfahrstreifen in Richtung Delsterner Straße befand. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen übernommen.