Mitarbeiter krank: Breckerfelder Firma setzt auf Transparenz

Breckerfeld. Sechs Mitarbeiter bei Deller Plastics in Breckerfeld sind bislang an Corona erkrankt. Das Unternehmen geht damit offen um.

25 Breckerfelder haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem Covid-19-Virus infiziert. Sechs Erkrankte arbeiten beim Automobilzulieferer Deller Plastics, nicht alle aber wohnen auch in der Hansestadt. Das Unternehmen im Gewerbegebiet setzt, was das Thema Corona angeht, auf Transparenz.

„In den letzten sieben Tagen hat es bei uns in der Belegschaft zwei Fälle gegeben“, sagt Geschäftsführer Jan Braselmann. „Die anderen Fälle liegen länger zurück. Vor diesem Hintergrund gehen wir nicht von einer exponentiellen Entwicklung aus.“

Abstands- und Hygieneregeln gelten im Breckerfelder Unternehmen

Gleichwohl lege man im Unternehmen großen Wert auf Abstands- und Hygieneregeln und werbe aktiv in der Belegschaft darum, dass diese auch im Hause eingehalten werden. „Wir sind schon stolz darauf, wie unsere Mitarbeiter sich in der Corona-Krise verhalten“, sagt Jan Braselmann. „Niemand muss sich verunsichert fühlen, wenn er sich auf den Weg zur Arbeit macht.“

Nicht in allen Fällen, die seit Ausbruch der Pandemie im Unternehmen aufgetreten sind, könne man den genauen Infektionsweg nachvollziehen. „Von zwei Kollegen aber wissen wir sicher, dass sie sich nicht bei uns im Haus angesteckt haben“, so Jan Braselmann. „Wir gehen hier insgesamt sehr offen mit der Thematik um.“

Sieben Corona-Kranke wohnen in Breckerfeld

In ganz Breckerfeld gibt es laut der Statistik des Ennepe-Ruhr-Kreises derzeit sieben Infizierte. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr waren noch nie so viele Einwohner der Hansestadt gleichzeitig erkrankt. 17 Breckerfelder, die an Corona erkrankt waren, sind wieder genesen. Einer ist an den Folgen seiner Erkrankung verstorben.

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es seit März 1606 bestätigte Corona-Fälle. 1085 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen, so der Kreis, sei innerhalb der letzten 24 Stunden um 54 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 120,94 (Vortag 114,47). Damit gilt der Ennepe-Ruhr-Kreis weiterhin als Risikogebiet.

40 Corona-Patienten im EN-Kreis in Kliniken

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 40 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Vier werden intensivmedizinisch betreut, einer muss sogar beatmet werden. Für alle bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe aktuell für 1473 Personen im Kreis.