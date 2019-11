Mit drei afrikanischen Ziegen in Breckerfeld auf Kräutertour

Niemand anderer als die Natur hat diesen Tisch so reich gedeckt. Und Oskar, Trille und Murre werden an diesem kühlen Novembermorgen nicht müde, diesen Tisch, der links und rechts des Weges steht, immer wieder abzugrasen.

Die drei Ziegen, sie sind die wahren Kräuter-Experten. Sie haben ein Näschen, einen unerschütterlichen Instinkt dafür, was schmeckt und was jene Nährstoffe enthält, die wir Lebewesen so dringend brauchen. Nun ist es nicht so, als wenn Bianca Mc Guire sich mit all dem, was auf Wiesen und in Wäldern so wächst, nicht auskennen würde. Aber wenn ihre Vierbeiner afrikanischer Abstammung genüsslich in der Natur speisen, wird auch die diplomierte Kräuterfachfrau für einen Moment zur stillen Beobachterin.

Eine Speisekarte ohne Anfang und Ende

Das Franzosenknopfkraut ist der erste kleine Happen, den die Ziegen an diesem Morgen aufspüren und zerkauen. „Man kann es in einen Salat geben oder zu Kartoffeln essen“, sagt Bianca Mc Guire und erzählt, wie die Pflanze im 18. Jahrhundert quasi aus Südamerika ausgewandert sei und sich schließlich aus dem botanischen Garten in Berlin selbst ausgewildert habe. „Sie heißt so, weil sie sich zu jener Zeit ähnlich wie Napoleon über weite Teile Europas ausgebreitet hat.“

Vogelmiere ist die zweite Speise auf einer Karte, die keinen Anfang und kein Ende zu kennen scheint. „Völlig unscheinbar, wächst das ganze Jahr über“, sagt Bianca Mc Guire, „hat einen dünnen Hühnerdarm im Inneren – das schmeckt wie frische Erbsen. Hat viel Vitamin C.“

Ein Häuschen für die Zwerge im Garten

Ihre Uroma hat Bianca Mc Guire alles über Pflanzen erzählt. „Sie hatte im Garten ein kleines Häuschen, in dem – so hat sie immer gesagt – lebten die Zwerge“, so Bianca Mc Guire, „es gibt einige Pflanzen, die uns Menschen lieben. Sie folgen uns, ganz egal wohin wir gehen.“

Das Wissen über die Heilkraft der Pflanzen sei ja schon früher von Generation zu Generation weitergegeben worden. „Es ist gut, etwas über unsere eigenen Wurzeln zu wissen“, sagt Bianca Mc Guire, „und es tut gut, sich selbst auf die Natur einzulassen, sich mit ihr zu verbinden.“

Ausbildung zur Kräuterfachfrau

Bianca Mc Guires Verbindung zur Natur ist immer weiter gewachsen. Sie lässt sich zur Kräuterfachfrau ausbilden, bietet heute selbst Kräuterwanderungen an. „Wiesenperle“ nennt sie ein kleines Areal unweit ihres Wohnhauses auf Brenscheid, in dem die Kräuter wachsen dürfen, wie es ihnen gerade beliebt und in dem seit ein paar Jahren ein alter Schäferwagen steht. Hier ist der Startpunkt, hier kommen auch jene erst einmal zur Ruhe, die von der Hektik des Alltags abschalten und die Natur auf eine ganz neue Art entdecken wollen.

Dabei rückt die Natur als solche in den Mittelpunkt der Wanderungen, die Bianca Mc Guire anbietet. „Wenn ich beispielsweise mit einem Kindergeburtstag unterwegs bin, dann lauschen wir auch dem Gesang der Vögel“, sagt die gelernte Erzieherin, „wir schauen nach Kräutern, suchen aber ebenso nach Spuren, die uns die Tiere, die im Wald leben, hinterlassen haben.“

Spuren hinterlassen auch wir an diesem Morgen. Und Oskar, Trille und Murre – die drei Ziegen mit dem feinen Gespür für die Köstlichkeiten der Natur.