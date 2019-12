Meinung hat immer eine Herkunft

Es wirkt durchaus alarmierend, wenn zu einem so frühen Zeitpunkt sich bereits eine Partei berufen fühlt, mit Blick auf den aufkeimenden Kommunalwahlkampf einen Fairness-Appell auszusenden. Aber vielleicht ist es auch gerade richtig, schon jetzt an bewährte Tugenden zu erinnern und es nicht klaglos zu erdulden, dass Internet-Unsitten inzwischen auch auf andere Plattformen herüberschwappen.

Denn auch die Hagener Stadtredaktion kann sich nicht davon freisprechen, dass ihr in der Leserbrief-Rubrik, die eigentlich interessierten Bürgern und nicht politischen Meinungsmachern vorbehalten bleiben soll, mal ein Parteigänger durchgeht. Zumal der Schutz der Persönlichkeitsrechte es verbietet, die ideologische Orientierung eines jeden Schreibers allzu intensiv zu durchleuchten.

Leider gehört es inzwischen zur Unkultur des weltweiten Netzes, dass Pöbler und Hetzer dort mit Fake-Identitäten aggressive Meinungsmache betreiben und somit die Glaubwürdigkeit des Mediums massiv beschädigen. Unwissende und Mobber finden hier eine endlos breite Bühne für noch so krude Behauptungen. Was früher in Hinterzimmer-Zirkeln verblieb, wird jetzt online ungefiltert in die Welt hinausposaunt – leider immer häufiger mit Heckenschützen-Mentalität aus der Anonymität heraus oder zumindest, ohne die eigene Motivation oder Verstricktheit ehrlich zu enttarnen.

Wahrlich keine erstrebenswerte Grundlage für den politischen Diskurs in Wahlkampfzeiten. Wer als politischer Aktivist mit Parteibuch Thesen in die Welt setzt, muss auch immer seinen Stallgeruch preisgeben – sowohl im Netz als auch in Leserbriefen. Und wer mit seiner Meinung lieber nicht als Lobbyist eines bestimmten politischen Lagers erwischt werden möchte, sollte sie lieber gleich für sich behalten.