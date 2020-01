Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Max Raabe mit Orchester

Max Raabe & Palast Orchester spielen am Freitag, 31. Januar, in der Stadthalle Hagen. „Guten Tag, liebes Glück“ heißt das aktuelle Programm des Sängers. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Karten gibt es noch für 69,50 Euro.

Die Show „Feuerwehrmann Sam - Das große Campingabenteuer“ macht am Samstag, 1. Februar, 15 Uhr, Station in der Stadthalle Hagen. Karten gibt es noch in unterschiedlichen Kategorien ab 22,20 Euro.