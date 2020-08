Maskenmuffel: Ordnungsamt in Hagen verhängt 150 Euro Bußgeld

Hagen. Sechs Verweigerer der Mund-Nase-Bedeckung wurden am Freitag in Hagen vom Ordnungsamt zur Rechenschaft gezogen, Es setzte je 150 Euro Bußgeld.

Die Einhaltung der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr hat das Ordnungsamt der Stadt Hagen am Freitag gemeinsam mit Mitarbeitern der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) zum wiederholten Mal kontrolliert.

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Kontrolle standen insbesondere Verweigerer der Mund-Nase-Bedeckung. Zwischen 11 und 13 Uhr wurden zahlreiche Personen überprüft, in sechs Fällen mussten die Kontrolleure Bußgelder verhängen. Diese sechs Personen erwartet jetzt eine Strafe in Höhe von jeweils 150 Euro.

Erfreulicherweise hielt sich die überwiegende Anzahl der Fahrgäste an die bestehende Regel. Am 12. August hat die Landesregierung die Regelungen in Bussen und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs verschärft. Alle Fahrgäste, die ohne Mund-Nase-Bedeckung Bus oder Bahn nutzen, müssen sofort mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro rechnen.