Mann wirft brennende Seenotrettungsfackel aus Fenster

In Hagen hat ein Mann eine Seenotrettungsfackel aus dem Fenster geworfen. Die Polizei hat schon des Öfteren vor diesen Fackeln gewarnt, die auch immer wieder in Stadien zum Einsatz kommen.

Hagen. Seenotrettungsfackeln trifft man üblicherweise auf hoher See an, manchmal auch im Stadion. In Hagen hat sie jemand aus dem Fenster geworfen.

Ein betrunkener Mann hat im Hagener Stadtteil Altenhagen eine brennende Seenotrettungsfackel aus seinem Fenster geworfen und die Polizei so zu weiteren gefährlichen Gegenständen geführt. Wie die Beamten am Samstag mitteilten kam der 59-Jährige am Vorabend gegen 22.10 Uhr offenbar „auf die Idee, die Bevölkerung auf seine Existenz aufmerksam zu machen.“ Aufgrund der starken Rauchentwicklung „wurden die Anwohner in der Straße tatsächlich auf ihn aufmerksam und verständigten die Polizei.“

Die Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung in der Alleestraße an, wo sie laut Mitteilung weitere bengalische Feuer, eine geladene Schreckschusswaffe und eine geringe Menge an Drogen fanden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Verletzt wurde durch die Fackel niemand. Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. (dpa)