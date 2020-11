Mann wird in Hagen von Jugendlichen attackiert und beraubt

Wehringhausen. Auf dem Weg durch Hagen-Wehringhausen ist ein Hagener (40) von fünf Jugendlichen grundlos und brutal angegriffen und beraubt worden.

Brutal überfallen und ausgeraubt von einer Gruppe Jugendlicher wurde am späten Samstagabend ein Mann (40) in Wehringhausen. Trotz seiner Verletzungen schaffte er es nach Hause und verständigte die Polizei.

Der Hagener war gegen 22.10 Uhr an der Haltestelle in Wehringhausen aus der S-Bahn gestiegen. Vor einem Kiosk in der Minervastraße fragten ihn fünf Jugendliche nach Kleingeld. Als er verneinte und weiterging, folgte sie ihm in einigem Abstand.

Doch auf Höhe der Volkshochschule erhielt er plötzlich einen Fauststoß von hinten gegen den Kopf. Er ging zu Boden und wurde mit weiteren Tritten und Schlägen attackiert. Die Jugendlichen ließen erst von ihrem Opfer ab, nachdem sie sein Handy an sich gebracht hatten.

Wie die Polizei meldet, sprachen die Täter Deutsch, alle trugen einen Mundschutz. Zwei Jugendliche hatten ein Fahrrad dabei. Eine Fahndung nach den Räubern blieb erfolglos.

Die Kripo bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sich unter 02331-9862066 zu melden