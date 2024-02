Mann spuckt Frau bei McDonalds ohne Vorwarnung ins Gesicht

Hagen Ohne ersichtlichen Grund spuckte ein Mann einer Frau (28) in Hagen ins Gesicht. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

Was sollte das denn? Ein bislang unbekannter Mann spuckte am Donnerstagnachmittag einer Frau in der Innenstadt von Hagen ins Gesicht. Einfach so!

Die Hagenerin (28) saß nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr vor dem McDonalds in der Hohenzollernstraße und telefonierte mit ihrem Handy. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund ging der Unbekannte auf sie zu und spuckte ihr ins Gesicht. Anschließend suchte er über das Sparkassen-Karree in Richtung Volkspark hinweg das Weite.

Ein Taxifahrer, der die Situation beobachtet hatte, verfolgte den Mann noch, verlor ihn aber aus den Augen. Daraufhin informierte er die Beamten eines Streifenwagens, der gerade am Sparkassenkarree vorbeikam. Der Taxifahrer gab gegenüber den Beamten an, der Mann habe schon vor der Tat mit lautstarkem Rufen auf sich aufmerksam gemacht.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Den Polizeibeamten wurde der Unbekannte als etwa 30 Jahre alt und 1,70 m groß beschrieben. Er hatte kurze, blonde Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einer braunen Jacke bekleidet. Außerdem hatte er zwei Einkaufstaschen dabei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Hagen ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.

Polizeibeamte nehmen Randalierer in Gewahrsam

Die Polizei Hagen nahm in der Nacht zum Freitag in Altenhagen einen 31-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Gegen 1.20 Uhr hatten Anwohner die Polizei zur Alleestraße gerufen, weil sich dort ein Mann austobte. Der 31-Jährige hatte Mülltonnen um- und Flaschen auf die Straße geworfen.

+++Lesen Sie auch: Abermals bewaffneter Fahrgast am Hauptbahnhof in Hagen von Bundespolizei erwischt+++

Da der alkoholisierte Mann den Beamten bereits aus einem vorausgegangenen Einsatz bekannt war, nahmen sie ihn zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen oder Straftaten in Gewahrsam.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen