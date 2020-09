Mann (24) aus Hagen legt 1200 Euro auf Polizeitresen

Hagen. Das erlebt die Polizei auch nicht alle Tage: Ein 24-jähriger Mann aus Hagen betrat die Wache in Gelsenkirchen, um einer Haftstrafe zuvorzukommen.

Ob es die Ganovenehre war, die einen 24-jährigen Mann aus Hagen am Mittwochnachmittag dazu veranlasste, sich bei der Bundespolizei in Gelsenkirchen zu melden, konnte nicht geklärt werden. Fakt ist, dass der rumänische Staatsangehörige gegen 17 Uhr auf der Wache am Hauptbahnhof aufkreuzte und 1200 Euro auf den Tresen legte.

Da es sich dabei garantiert nicht um eine Spende für die Polizei handeln konnte, fragten die Beamten, was es mit dem Geld für eine Bewandtnis habe. Darauf antwortete der Mann, dass er zu einer Geldstrafe verurteilt worden sei und diese hiermit begleichen wolle.

Gewerbsmäßiger Betrug

Nach einer Überprüfung fanden die Polizisten die Angaben des 24-Jährigen bestätigt. Tatsächlich hatte ihn das Hagener Amtsgericht im Mai 2019 wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt.

Durch die Zahlung der Strafe bleibt dem in Hagen gemeldeten Mann eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen erspart.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass Personen, die mit dem Gedanken spielen, es dem 24-Jährigen gleichzutun, dies auch in der Polizeiwache des Hagener Hauptbahnhofs sowie auf jeder anderen Polizeidienststelle erledigen können.