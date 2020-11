Lockdown in Hagen: Bürger-Ansturm auf diese Freizeitreviere

Ein fast schon vorfrühlingshafter November und der Quasi-Lockdown holen die Hagener an freien Tagen in die Natur. Ein Beispiel dafür, wie viele Bürger den Naturschatz rund um Hagen wieder neu entdecken, ist die Hasper Talsperre. Allein am vergangenen Wochenende war es dort so voll, dass Spaziergänger ohne große Mühe die Gespräche anderer spazierender Gruppen mit anhören konnten.

Das traditionsreiche Restaurant Plessen an der Hasper Talsperre. Foto: Michael Kleinrensing

Der Ansturm auf die Talsperre in Haspe beispielsweise ist so groß, dass das derzeit geschlossene Restaurant Plessen an der Talsperre immerhin spürbare Einnahmen durch die Parkplatznutzung von Talsperren-Besuchern erzielen kann. Für das Parken auf dem Restaurant-Parkplatz werden 1,50 Euro fällig. Für gewöhnlich ist das traditionsreiche Restaurant gut ausgebucht mit Feierlichkeiten und spontanen Gästen. Ein Lieferdienst bietet sich angesichts der etwas abgelegenen Lage zwischen Haspe und Ennepetal nicht an.

Der Verkauf von Speisen oder Kaffee für den Spaziergang um die Talsperre ist etwas, was die Betreiber-Familie Kortengräber diesmal nicht unbedingt ausprobieren möchte, weil sich möglicherweise größere Müllmengen um die Talsperre herum sammeln könnten.

Auch die Glörtalsperre und der Hengsteysee sind aktuell bei den milden Temperaturen noch stärker besucht als sonst. Genau so wie die vielen städtischen und privaten Waldgebiete rund um Hagen. Auch hier sind die angrenzenden Gastronomien coronabedingt natürlich überall noch bis mindestens Ende November geschlossen.