Lkw-Unfall auf der A45 bei Hagen – Bergung führt zu Staus

Schwerer Verkehrsunfall auf der A45 bei Hagen: Ein Lkw hat am Donnerstagabend eine Betonschutzwand durchbrochen. Die Bergungsarbeiten dauern bis zum Freitagmorgen an.

Hagen. Ein Lkw ist am späten Donnerstag auf der A45 bei Hagen durch die Mittelleitplanke gebrochen. Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall führen zu Staus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 bei Hagen ist am Donnerstagabend ein Sattelzug in die mittlere Betonschutzwand gekracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei Dortmund war der Lkw gegen 23:20 Uhr auf der A45 in Richtung Dortmund unterwegs.

Vor der Anschlussstelle Hagen-Süd kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte im Baustellenbereich in eine Betongleitwand. Betonbrocken verteilten sich auf der Autobahn – die Betongleitwand wurde auf einer Länge von etwa 80 Metern beschädigt. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Lkw-Fahrer leicht verletzt – Bergungsarbeiten sorgen für Staus

Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Bergung des Aufliegers dauere noch voraussichtlich bis 8 Uhr, beide Richtungen seien nur einspurig befahrbar, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund am Freitagmorgen. Zunächst sei die Zugmaschine geborgen worden, seit 5 Uhr nun der Auflieger, so der Polizeisprecher. Wie der WDR um 6 Uhr berichtet, kommt es in Richtung Siegen zu Staus und Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. (mit dpa)

