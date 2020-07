Ein zwölfjähriger Junge aus Letmathe wird vermisst. An einer Bushaltestelle in Hohemlimburg verliert sich seine Spur.

Vermisstensuche Letmathe: Junge vermisst – zuletzt in Hohenlimburg gesehen

Letmathe/Hohenlimburg. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Zwölfjährigen. Am Samstagmorgen ist er in Hohenlimburg verschwunden.

Auf der Suche nach einem vermissten Jungen aus Letmathe bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe: Ein Zwölfjähriger ist am Samstagvormittag verschwunden. Wie die Polizei berichtet, war der Junge gegen 10 Uhr mit seinem Vater in Hagen-Hohenlimburg, um dort zu einem Friseur nahe der Polizeiwache an der Freiheitsstraße zu gehen.

Während der Vater noch kurz in eine Bankfiliale ging, sollte der Junge am Parkplatz warten. Doch als der Vater dort nach kurzer Zeit wieder ankam, sei sein Sohn verschwunden gewesen.

Am Abend schließlich machte die Polizei die Suche öffentlich: Mit Hilfe eines Mantrailer-Hundes habe man die Spur des Zwölfjährigen bis zur Bushaltestelle Mühlenbergstraße nachverfolgen können. Dort verliert sie sich. Von der Bushaltestelle fahren die Linien 534 und 538 in Richtung Boele und Obernahmer.

So wird der Junge beschrieben:

Schlank

Dunkler Teint

Schwarzer Pullover, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Samstagmorgen, 4. Juli, kurz nach 10 Uhr, einen Jungen an der Haltestelle Mühlenbergstraße gesehen, auf den die Beschreibung passt?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 zu melden. (red)