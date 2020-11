Lenne in Hagen: Behörde sucht weiter nach Umweltsündern

Während an der Lenne gerade das größte Öko-Projekt aller Zeiten in Hagen umgesetzt wird, ist die Umweltverwaltung immer noch damit beschäftigt, herauszufinden, wer in der vergangenen Woche Öl (vermutlich Altöl) in den Fluss abgelassen hat . Hinter der sogenannten „Lenne-Renaturierung“ steckt das Ziel, den Fluss auf 2,5 km zwischen Hohenlimburg-Reh und Garenfeld in einen natürlichen Verlauf zu versetzen, der den heutigen Maßstäben entspricht. Denn seit den 1970er-Jahren verläuft der Fluss hier gestreckt und geschwungen und variiert in Breite und Tiefe kaum. Ein künstliches Konstrukt, damals geschaffen, um in dem Auenbereich mehr Platz für die Ansiedlung von Industrie zu haben.

Das Öl lief langsam aber stetig in den Fluss Foto: Benjamin Klar

Angelfreunde-Mitglied entdeckt Öl-Sünde durch einen Zufall

Unweit dieser Baustelle hatte ein Mitglied der Angelfreunde Lenne-Hohenlimburg am 14. November zufällig beobachtet, wie auf Höhe der Profilstraße eine größere Menge Öl in die Lenne gelaufen war. Durch ein Rohr, das unter der Straße her Richtung Fluss führt. Feuerwehr und Umweltamt rückten daraufhin aus. Die Feuerwehr setzte eine sogenannte Ölsperre, die wie ein Filter funktioniert und das Öl daran hindert, sich weiter in den Fluss zu verteilen. Auch der Ruhrverband wurde mit Blick auf die flussabwärts folgenden Kläranlagen informiert.

Noch bleibt unklar, wer genau der Verursacher dieser Umweltsünde ist. Noch immer ermittelt das Umweltamt in dieser Sache. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.