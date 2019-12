Ein getöteter Mann ist am frühen Sonntagmorgen auf Emst entdeckt worden.

Er soll Schussverletzungen im Brustbereich haben. Die Identität des Opfers ist zur Stunde noch unklar. Die Hagener Polizei hat eine Mordkommission gebildet. Die Untersuchungen am Tatort durch die Spurensicherung sind bereits abgeschlossen.

Identität des Opfers noch unklar

Nach Informationen der WESTFALENPOST wurde die Leiche in einem Hochhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße an der Ecke zur Cunostraße im ersten Stock entdeckt. Nach Angaben von Nachbarn sei ein Berufssoldat, der allerdings nur selten zu Hause ist, Mieter der Wohnung. Allerdings soll es sich um eine Wohngemeinschaft handeln, in der auch noch zwei weitere Personen leben. Ob das Opfer tatsächlich zu diesem Personenkreis zählt, ist zur Stunde noch vollkommen unklar. Weitere Details soll eine Obduktion ergeben, die in der Mittagszeit in Dortmund durchgeführt wird.

Die WP berichtet, sobald neue konkrete und gesicherte Erkenntnisse zu den Umständen der Tat vorliegen.