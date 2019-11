Aktuell haben es Ladendiebe in Hagen häufig in Drogerien auf Parfüm abgesehen.

Hagen-Mitte. Die Polizei hat in der Hagener Innenstadt erneut einen Ladendieb festgenommen. Ein Komplize konnte entkommen.

Ladendieb in der Hagener Innenstadt mit Beute ertappt

Einen Ladendieb hat die Hagener Polizei am Donnerstag in der Innenstadt festgenommen. Ein Detektiv hatte die Beamten bereits kurz nach 10 Uhr alarmiert, weil er in einer Drogerie an der Hohenzollernstraße beobachtet hatte, wie zwei Männer gemeinsam versucht hatten, Parfüm mitgehen zu lassen.

Nachdem die Täter dabei waren, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen, sprach er sie an. Ein Verdächtiger, der die Ware aus dem Regal genommen und seinem Komplizen übergeben hatte, konnte in unbekannte Richtung flüchten. Den 37-jährigen Mann, der das Diebesgut bei sich hatte, hielt der Ladendetektiv jedoch fest. In einer mit Alufolie präparierten Tragetasche hatte er die entwendete Ware im Wert von mehr als 100 Euro bei sich.

Er wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Gericht vorgeführt.