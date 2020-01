Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurs-Start Mitte Januar

Die neuen Kurse des VHS-Studienjahres 2019/2020 starten Mitte Januar.

Es werden sechs neue Taiji-Kurse sowie 16 neue Yoga-Kurse angeboten.

„Yoga ist so beliebt, da könnten wir das Dreifache an Kursen anbieten, aber es scheitert an der räumlichen Kapazität“, erklärt VHS-Leiterin Bianca Sonnenberg.

Die VHS Hagen bietet insgesamt 900 Kurse an, die von 12.000 Teilnehmern besucht werden. Mehr als 350 Dozenten sind im Einsatz.