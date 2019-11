Hagen. Trotz eines ungewöhnlichen Verstecks für seine Beute: Eine Verkäuferin ist in einem Baumarkt in Hagen einem Ladendieb auf die Schliche gekommen.

Kurioses Versteck: Verkäuferin ertappt Dieb in Hagen

Dieses Versteck ist durchaus ungewöhnlich: Ein Ladendieb hat am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt an der Berliner Straße seine Beute in einer Socke versteckt. Sein Pech: Er wurde dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet.

Zwei Männer (60 und 25 Jahre alt) waren in dem Geschäft gegen 16 Uhr gemeinsam unterwegs. Der 60-Jähriger nahm Ware aus einem Regal, entfernte die Verpackung und gab sie anschließend seinem Komplizen. Dieser versteckte alles in seiner Socke.

Dreisten Dieb erwartet Anzeige

An der Kasse bezahlten die beiden Hagener lediglich eine Rolle Klebeband und wollten anschließend das Geschäft verlassen. Noch im Kassenbereich sprach die aufmerksame Mitarbeiterin des Marktes die Männer an und verständigte die Polizei. Die Diebe erwartet eine Strafanzeige.