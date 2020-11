Krötentunnel in Hagen: Kröte für die Steuerzahler

Das Wortspiel sei erlaubt: Diese Kröte muss der Steuerzahler erst mal schlucken. Dann ist aber auch Schluss mit lustig. 200.000 Euro für einen erweiterten Krötentunnel – geht’s noch?

Naturschutz ist wichtig. Gerade in einer Zeit, in der der Mensch den Tieren immer weniger Lebensraum lässt. Aber in einer Stadt, die von ihrem Schuldenberg in der Corona-Zeit erdrückt wird und in der um jedes Wipptier auf einem Spielplatz gerungen wird, geht es darum, Prioritäten zu setzen.

66 Jahre Kröten tragen

Viele sinnvollere Naturschutzprojekte könnte man mit dieser Summe angehen. Hat mal jemand ausgerechnet, wie viele Jahre man für dieses Geld noch Generationen von Kröten hätte über die Straße tragen können? 66. Entschuldigung – ich muss noch mal schlucken.