Unfall in Hagen Krankenhaus: Mädchen (7) am Remberg in Hagen angefahren

Eppenhausen. Es rannte aus dem Haus, dann einfach auf die Straße. Ein Mädchen ist am Freitag am Remberg angefahren worden.

Auf der Rembergstraße ist am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein siebenjähriges Mädchen angefahren worden. Ein 77-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf der Rembergstraße aus Richtung Eppenhauser Straße kommend. Etwa in Höhe der Einmündung zur Haldener Straße überquerte plötzlich und für ihn unerwartet ein Kind die Fahrbahn von links nach rechts.

Fahrer reagiert richtig und schnell und verhindert noch Schlimmeres

Nach Angaben von Zeugen kam das siebenjährige Mädchen aus einem Hauseingang gelaufen und rannte sofort und ohne auf den Verkehr zu achten über die Fahrbahn. Obwohl der Autofahrer sofort stark bremste, konnte er den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit wurde das Kind nur leicht an der Stirn verletzt. Vorsorglich wurde es zur Untersuchung in Begleitung der Eltern in ein Krankenhaus eingeliefert. Hätte der Autofahrer nicht so schnell und richtig reagiert, wären die Folgen für das Kind vermutlich schwerwiegender gewesen.