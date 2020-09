Das evangelische Krankenhaus Haspe belegt in einer Studie einen Spitzenplatz.

Studie Krankenhaus in Haspe deutschlandweit in Studie auf Platz 2

Haspe . Das Krankenhaus Hagen-Haspe gehört zu den besten in Deutschland. Das zeigt eine Studie vom IMWF. Auch Patientenbewertungen sind mit eingeflossen.

Das Ev. Krankenhaus Haspe gehört zu den besten Krankenhäusern Deutschlands. Das geht aus einer Studie des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) hervor. Platz eins in NRW und deutschlandweit Platz zwei belegte das Haus am Mops unter den Krankenhäusern der Größe von 300 bis 500 Betten. Insgesamt wurden 2.200 Häuser untersucht. Das Besondere an der Studie: Es werden sowohl Qualitätsberichte als auch die Meinung von Patienten berücksichtigt.„Das ist eine starke Teamleistung - unser Dank gehört jedem einzelnen Mitarbeitenden“, betont Geschäftsführer Frank Bessler.

Patienten-Bewertungen fließen ein

Schon in den vergangenen Jahren hatte das Krankenhaus der Evangelischen Stiftung Volmarstein in dem Ranking gut abgeschnitten, es lag aber noch nie ganz vorn. Diese positive Entwicklung freut die Verantwortlichen enorm: „Es zeigt sich, dass wir mit hervorragendem medizinischen Know-how und viel Empathie für zufriedene Patienten sorgen“, so Frank Bessler. Die Studie beruht auf fachlichen Bewertungskriterien und subjektiven Patientenbewertungen.

Zum einen müssen alle Krankenhäuser in Qualitätsberichten über ihr Leistungsspektrum, die medizinische und pflegerische Versorgung, nicht-medizinische Angebote oder Kontrollmechanismen wie beispielsweise Hygienemanagement Auskunft geben. Zum anderen fließt gleichwertig die subjektive Wahrnehmung von Patienten in das Ranking ein, die von ihren Erfahrungen berichten.

Forscher werten Daten aus

Dafür werten die Forscher Daten aus den Bewertungsportalen „Weisse Liste“ und „klinikbewertungen.de“ aus. Grundsätzlich werden in die Besten-Liste nur Kliniken aufgenommen, die mindestens 75 von 100 Punkten erreicht haben. Das Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe holte 98,8 Punkte.

Auch die beiden anderen Kliniken unter dem Dach der Ev. Stiftung Volmarstein liegen ganz weit vorne. Die Ortho-Klinik Dortmund liegt in Deutschland auf Rang 4 mit 96,3 Punkten. In NRW ist die Klinik die Nummer 1 (Kategorie 50 bis 150 Betten). Die Orthopädische Klinik Volmarstein liegt in Deutschland auf Rang 5 mit 95,7 Punkten, NRW-weit auf Platz 2 (Kategorie 50 bis 150 Betten).