Kranbrücke an der MVA Hagen wird nach 57 Jahren ausgetauscht

Hagen Großprojekt an der Müllverbrennungsanlage Hagen: Am Samstag wurde eine Kranbrücke ausgebaut und gegen eine neue getauscht.

Rund 120.000 Tonnen Abfälle werden jährlich in der Müllverbrennungsanlage Hagen (MVA) thermisch verwertet. Mit der ordnungsgemäßen und umweltgerechten Abfallverbrennung leistet die MVA einen wichtigen Beitrag für die Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt Hagen.

Hinter dem Anlagenbetrieb stecken eine komplexe Technik und viele Prozesse, ohne die eine fachgerechte Verwertung der Abfälle nicht möglich wäre. Eine entscheidende Rolle nimmt dabei der Müllbunker ein, in dem die angelieferten Abfälle zwischengelagert werden.

Die Erneuerung der vollständigen Krananlage mit ihren zwei Kranbrücken erfolgt in mehreren Stufen. Foto: Niklas Steneberg / HEB

Mittels einer Krananlage (diese besteht aus jeweils zwei baugleichen Kranbrücken und dem dazugehörigen Greifer) werden die Abfälle innerhalb des Bunkers umgelagert, durchmischt und den drei Verbrennungslinien zugeführt. Dort können je Kessel etwa fünf Tonnen Abfälle pro Stunde, also insgesamt rund 15 Tonnen, verbrannt werden. „Die Bunkerkrananlage ist ein zentraler Bestandteil zur Sicherstellung der Gesamtanlagenverfügbarkeit“, erklärt Lutz Moeller, Betriebsleiter der MVA.

Seit 57 Jahren zuverlässig im Betrieb

Seit bereits 57 Jahren und somit seit dem Bau und der Inbetriebnahme der MVA Hagen ist die bestehende Kranbrücke mittlerweile im Einsatz und hat an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag zuverlässig ihren Dienst geleistet. „Nun hat die Krananlage aber ihre technische und wirtschaftliche Lebensdauer erreicht und wird erneuert“, berichtet Moeller.

Voraussichtlich im Mai erfolgt der zweite Teil des Umbaus. Foto: Niklas Steneberg / HEB

Am vergangenen Samstag wurde schließlich die erste Kranbrücke ausgebaut und gegen eine neue getauscht – ein Großprojekt für die Beschäftigten der Müllverbrennungsanlage mit entsprechend langer Vorbereitung. Gemeinsam mit einem Ingenieurbüro wurden unter Berücksichtigung der technischen Grundlagen der vollständige Liefer- und Leistungsumfang von zwei neuen Kranbrücken inklusive Einbau und Abnahme erarbeitet.

Erneuerung erfolgt in mehreren Stufen

Die Erneuerung der vollständigen Krananlage mit ihren zwei Kranbrücken erfolgt in mehreren Stufen. Für den Austausch der ersten Brücke am Samstag musste ein großes Tor an der Seite des Müllbunkers geöffnet und die alte Brücke mit einem Autokran, der außerhalb der MVA aufgestellt wurde, aus der Anlage gehoben werden. Anschließend wurde die neue Kranbrücke auf die Kranbahn gehoben und in der Parkposition außerhalb des Bunkers weiter montiert.

Während die neue Kranbrücke nun in den kommenden Wochen in Betrieb genommen wird, wird die „Beschickung“, also die Befüllung der drei Verbrennungskessel, über die noch vorhandene Kranbrücke vorgenommen. Voraussichtlich im Mai erfolgt dann der zweite Teil des Umbaus: Dann wird auch die zweite Kranbrücke im Müllbunker der MVA Hagen ausgetauscht und die neue Krananlage vollständig in Betrieb genommen.

