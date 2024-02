„Konfliktgespräch“ zwischen Eheleuten in Hagen eskaliert

Hagen Schläge ins Gesicht und gegen das Bein: Eine Ehefrau musste die Polizei Hagen um Hilfe rufen, nachdem ihr Mann sie attackiert hatte.

Szenen einer Ehe in Hagen: Am Mittwoch rief eine Frau die Polizei um Hilfe an, nachdem sie einen Streit mit ihrem Ehemann hatte, von dem sie angegriffen und verletzt wurde.

Eigentlich leben die beiden Eheleute mittlerweile getrennt voneinander. Wie die Polizei Hagen mitteilte, hätten sie sich jedoch zu einem Konfliktgespräch getroffen, das dann eskaliert sei. Der 34-jährige Mann habe die Frau körperlich angegriffen und dabei leicht verletzt, so die Polizei. Zunächst habe er sie auf sexueller Grundlage massiv beleidigt, im weiteren Verlauf jedoch mit der Hand ins Gesicht sowie mehrfach mit der Faust gegen den Unterschenkel geschlagen.

Rückkehrverbot und Strafanzeige

Als sie ihn aufforderte die Wohnung zu verlassen, habe er sich geweigert, bis sie erklärte, eine Angehörige zur Unterstützung verständigen zu wollen. Die Frau gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass ihr Mann darüber hinaus ein paar Tage zuvor ihre EC-Karte entwendet und unrechtmäßig eingesetzt habe. Auch in der Vergangenheit sei sie von ihm bereits geschlagen worden.

Die Polizisten erteilten dem Mann ein zehntägiges Rückkehrverbot und fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung auf sexueller Grundlage, Hausfriedensbruchs sowie Diebstahls.

