Kollision: Mann bei Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Haspe ist am Mittwoch ein 65-jähriger Mann leicht verletzt worden. Gegen 13.15 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem BMW auf der Leimstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel wiederum auf den Ford eines 63-jährigen Hageners geschoben. Der 65-jährige Opel-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.