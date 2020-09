Kollision im Lennetal: Hagener Fahrer (39) schwer verletzt

Lennetal. Im Lennetal ist es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Ein Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Schaden ist groß.

Schwere Kollision im Lennetal am Dienstagabend: Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 22.30 Uhr ein 39-Jähriger in seinem Nissan die Industriestraße in Richtung Sauerlandsraße entlang. Als der die Bandstahlstraße passierte, kreuzte aus eben dieser ein Mercedes. Der 25-jährige Fahrer wollte offenbar geradeaus weiter in die Rohrstraße fahren. Keiner der beiden konnte noch bremsen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam.

Der Nissan drehte sich mehrfach und kam im Bereich der Rohrstraße zum Stillstand. Der 39-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Mercedesfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 23.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.