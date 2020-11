Ein Lehrer aus Breckerfeld ist vom Landgericht Hagen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Die Polizei hatte bei einer Durchsuchung im April 2018 tausende kinderpornografische Bilder und Videos auf seinem Rechner gefunden. Außerdem hatte der 62-Jährige detaillierte Anleitungen geschrieben und verbreitet, auf welche Weise man Kleinkinder am besten sexuell misshandele und quäle. Als die Polizisten kamen, war der Angeklagte gerade im Darknet unterwegs.

Die Frau und die Kinder des Pädagogen saßen im Gerichtssaal und nahmen das Urteil gegen den eher bieder wirkenden Familienvater geschockt zur Kenntnis. Der Mann, der in Gevelsberg unterrichtete, hatte vor der Kleinen Berufungskammer beim Landgericht Hagen dagegen gekämpft, ins Gefängnis zu müssen – vergeblich. Bereits in erster Instanz war er zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt worden.

Lügengebäude bricht vor Hagener Gericht zusammen

Bereits an Prozesstag eins hatte der Lehrer erklärt, dass er sich in psychotherapeutischer Behandlung befinde und dass seine sexuellen Neigungen Teil der Therapiegespräche sei. Da hatte er allerdings nicht damit gerechnet, dass Richterin Claudia Oedinghofen die Therapeutin vorladen würde. Die wiederum ließ das Lügengebäude vor Gericht einstürzen wie ein Kartenhaus und berichtete, der Oberstudienrat habe sich erst am Tag nach dem Prozessauftakt gemeldet und dringend um einen Termin gebeten, in dem es um seine Vorlieben gehen sollte.

Nach dem ersten Prozesstag hatten auch Richterin Claudia Oedinghofen und Staatsanwalt Dr. Marco Klein Post bekommen: Und zwar von ehemaligen Schülern, die darüber berichteten, dass der Angeklagte eine Neigung zum Quälen von Schülern gehabt habe.

Oberstudienrat aus Breckerfeld in vorzeitigen Ruhestand versetzt

Der Oberstudienrat ist inzwischen als „dienstunfähig“ eingestuft, aus dem Schuldienst ausgeschieden und erhält im vorzeitigen Ruhestand nach eigenen Angaben „monatlich 3000 Euro“. Seine freie Zeit verbringt er im Garten und mit ausgiebigen Spaziergängen mit dem Hund.