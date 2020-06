In einem Haus am Graf-von-Galen-Ring ist es am Freitagabend zu einem Kellerbrand gekommen.

Brand Kellerbrand in Wohnhaus am Graf-von-Galen-Ring in Hagen

Hagen-Mitte. Großer Einsatz für die Feuerwehr am Graf-von-Galen-Ring in Hagen. In einem Wohnhaus ist ein Feuer im Keller ausgebrochen.

Großer Feuerwehreinsatz aktuell am Graf-von-Galen-Ring. Aus einem Wohnhaus an der Ecke Hugo-Preuß-Straße mussten unter anderem zehn Personen über eine Drehleiter gerettet werden. Gegen 22.15 Uhr war aus dem Gebäude Nummer 37 dichte Rauchentwicklung gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen war Unrat im Kellerbereich in Brand geraten. In dem Haus sind insgesamt 42 Personen gemeldet. Acht Personen konnten über das Treppenhaus ins Freie geführt werden. Viele befinden sich noch in den Wohnungen, aber in rauchfreien Bereichen. Zwei Menschen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr ist mit insgesamt 80 Kräften vor Ort.

Zehn Personen mussten per Drehleiter aus dem Haus gerettet werden. Foto: Alex Talash