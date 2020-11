Corona-Regeln Keine Maske: Fahrgast schlägt in Hagen auf Taxifahrer ein

Hagen. Weil ein Fahrgast in Hagen keine Gesichtsmaske aufsetzen wollte, forderte ihn der Taxifahrer auf, den Wagen zu verlassen. Der Streit eskalierte.

Weil sich ein Fahrgast und seine Begleiterin weigerten, eine Maske aufzusetzen, kam es in der Nacht zum Sonntag in einem Taxi in Hagen zum Streit. Schließlich setzte es Hiebe.

Der Taxifahrer (31) war kurz vor Mitternacht nach Boelerheide geschickt worden, wo er in der Overbergstraße einen Fahrgast abholen sollte. Als der Mann (28) und seine Begleiterin (34) in das Taxi stiegen, wies der Fahrer daraufhin hin, dass sie eine Mund-Nasen-Bedeckung aufziehen müssten. Darauf reagierte der 28-Jährige nach bisherigen Ermittlungen aggressiv. Als ihn der Fahrer dann auch noch aufforderte, das Taxi zu verlassen, schlug er auf ihn ein.

Erst dann stieg er mit seiner Begleitung aus, trat aber noch einmal gegen den Wagen, ehe sich die beiden davon machten. Der Taxifahrer alarmierte die Polizei, die die zwei Betrunkenen wenig später ausfindig machen konnte. Der Mann (über 1,4 Promille) und die Frau (über 1 Promille) behaupteten, der Taxifahrer habe sie beleidigt.

Die Beamten nahmen zwei Anzeigen auf, die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen.