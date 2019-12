Keine Gebührenerhöhung für 2020 in Breckerfeld

Bei allen Diskussionen, die sich alljährlich um die Erhebung der Gebühren durch die Stadt Breckerfeld drehen – es gibt gute Nachrichten für die Bürger. Zum Beispiel diese: Die Gelder, die alljährlich für die Straßenreinigung fällig sind, sinken. Waren es für die Sommer- und Winterwartung bislang 3,02 Euro pro laufendem Meter Frontlänge, so sind es ab 2020 noch 2,88 Euro. Für die reine Sommerwartung sinkt die Gebühr von 1,71 Euro auf 1,53 Euro.

„Das liegt insbesondere daran, dass aufgrund des milden Winters 2018/19 die Kosten um rund 10.000 Euro gesunken sind“, so Kämmerin Sandra Schüler. Das führt dazu, dass insbesondere im Personalbereich die Einsparungen bei 30 Prozent liegen.

Müllgebührend bleiben unverändert

Unverändert bleiben die Müllgebühren: Für die 80-Liter-Restabfalltonne sind bei 14-tägiger Leerung weiterhin 157 Euro fällig, für eine 120-Liter-Tonne 235 Euro, für eine 240-Liter-Tonne 470 Euro. Dabei rechnet die Stadt insgesamt mit 19 Tonnen mehr Restabfall als 2019. Die Biotonne schlägt bei 80 Litern mit 103 Euro zu Buche, bei 120 Litern mit 155 Euro und bei 240 Litern mit 310 Euro. Lob gab es dafür aus Reihen der Politik: „Wir haben hier in Breckerfeld das beste Sammelsystem“, so Gerd Peters (Wählergemeinschaft). „Es ist bürger- und umweltfreundlich zugleich und vor allem mit wenig Bürokratie verbunden.“

„Wir haben in Breckerfeld das beste Sammelsystem“, urteilt Gerd Peters von der Wählergemeinschaft. Foto: Michael Kleinrensing

Auch die Klärschlammgebühr steigt 2020 nicht. Weiterhin sind 94 Euro je Kubikmeter fällig. Damit ist der Gebührensatz bereits seit 2007 unverändert. Leicht sinken werden die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser.

Breckerfelder nutzen geeichte Wasserzähler

Immer mehr Breckerfelder nutzen einen geeichten Wasserzähler an ihrer Außenbewässerung, belegen ihren Verbrauch für den Garten mit Fotos, die sie jeweils zu Jahresbeginn und -ende an die Stadt schicken und sparen so Entwässerungsgebühren. „Das funktioniert problemlos“, so Sandra Schüler.

Kritik äußerten insbesondere Grüne und FDP an den sogenannten kalkulatorischen Zinsen, die Einfluss auf die Breckerfelder Gebühren haben. Diese seien so hoch, dass sie die Breckerfelder über Gebühr belasten würden. So würden in Schalksmühle und Attendorn beispielsweise mit niedrigeren Sätzen kalkuliert.

Bürgermeister gegen Vergleich mit Attendorn

Bürgermeister André Dahlhaus machte darauf aufmerksam, dass die Sätze sich in einem vertretbaren und rechtssicheren Rahmen bewegten. „In Attendorn ist die Steuerkraft pro Kopf eine ganz andere“, so Dahlhaus, „das kann man nicht mit Breckerfeld vergleichen. Wir sind auf dieses Geld angewiesen.“