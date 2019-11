Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse

Der Eintrittspreis liegt im Vorverkauf bei 15 Euro (Schüler, Studierende, Azubis 10 Euro), Abendkasse: 18 Euro (ermäßigt 12 Euro), Besucher unter 18 Jahren frei.

Karten können reserviert werden unter 02338/8133 (Ackermann) oder 02338/8359 (Neuser) oder per E-Mail an kartenbestellung@breckerfelder-kirchenmusik.de. Weitere Vorverkaufsstellen sind das Martin-Luther-Haus in Breckerfeld (Donnerstag von 10 bis 12 Uhr) sowie die Buchhandlung Lesen & Hören in Hagen, Dahlenkampstraße 4, 02331/3488588.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.freundeskreis-kirchenmusik-breckerfeld.de/category/aktuell/