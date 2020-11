Kabel Premium will in Hagen vier km tief in die Erde bohren

Hagen. Vier Kilometer tief unter der Erde in Hagen befindet sich siedend heißes Wasser, vermuten Geologen. Eine Firma will damit Energie gewinnen.

Die Kabel Premium Pulp & Paper GmbH hegt Pläne zur Errichtung einer Geothermieanlage, mit der Energie aus tief in der Erde verborgenem, heißen Wasser zur Papiertrocknung gewonnen werden soll. Derzeit bereitet die Papierfabrik in Zusammenarbeit mit den Fraunhofer-Instituten IEG und UMSICHT aus Bochum und Oberhausen die geologische Untersuchung im Umfeld des Betriebsgeländes vor. „Wir wollen weit in die Erde hineinhorchen“, berichtet Martin Schröder, Leiter für Energiewirtschaft bei dem alteingesessenen Unternehmen, das seit 120 Jahren in Kabel Papier produziert.

Geologen vermuten, dass sich in 3200 bis 4100 Metern Tiefe zerklüftete Kalksteinschichten befinden, die bis zu 150 Grad heißes Wasser führen. Ob das tatsächlich so ist, soll 2021 im Rahmen einer Messkampagne herausgefunden werden. Mittels eines Vibrationsfahrzeugs – vergleichbar mit einer großen Rüttelplatte auf Rädern – werden Schallwellen erzeugt, das Signal pflanzt sich nach unten fort, wird vom Gestein reflektiert und von Mikrofonen an der Oberfläche aufgezeichnet. „Das ähnelt der Funktionsweise eines Echolots in der Seefahrt“, beschreibt Oliver Ritzmann, Geophysiker vom Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG), das Verfahren.

Prozessdampf zur Papiertrocknung

Sollte sich anhand der gewonnenen Daten herausstellen, dass der Untergrund sich für geothermale Zwecke eignet, könnte – sofern die dafür notwendigen behördlichen Genehmigungen erteilt würden – eine Bohranlage zum Einsatz kommen, die ein bis zu vier Kilometer tiefes Loch in die Erde abteuft. Das heiße Wasser, das aufgrund des so tief unter der Oberfläche herrschenden Drucks flüssig ist, würde nach oben befördert und über einen Wärmetauscher Prozessdampf erzeugen, welcher in der Fabrik zur Papiertrocknung genutzt werden soll. Das abgekühlte Tiefenwasser wird anschließend über eine zweite Bohrung wieder in die Erde zurückbefördert.

Geothermie ist eine regenerative Energieform, da aus dem Erdinnern stetig Wärme nachfließt und die Gesteinsschichten auf Temperatur hält. Sie ist regional, wetterunabhängig und ohne Brennstoffkosten nutzbar und sicherlich eine der Energiequellen mit Zukunft.

Da bei Erdwärmenutzung keine Verbrennung abläuft, wird auch kein Kohlendioxid erzeugt. „Das Ganze ist also sehr umweltfreundlich“, sagt Martin Machnik, Projektleiter des Forschungsprojekts bei Kabel Premium, der in seiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen die Erdwärmenutzung am Produktionsstandort untersucht hat.

Alternative zum Gaskraftwerk

Tatsächlich ist dem Unternehmen daran gelegen, eine Alternative zu dem auf dem eigenen Werksgelände befindlichen Gaskraftwerk zu finden. Papierherstellung ist ausgesprochen energieintensiv, Kabel Premium emittiert derzeit rund 100.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, um 450.000 Tonnen Papier zu produzieren. Mit Hilfe der Geothermie könnten 30.000 Tonnen CO2 eingespart werden, so Martin Schröder. Unter dem Titel „Kabel Zero“ möchte sich das Unternehmen nachhaltiger aufstellen: „Die Verknüpfung von Ökonomie, Ökologie und Sozialem haben wir uns als Anspruch gesetzt.“

Premium Pulp & Paper beschäftigt 540 Mitarbeiter Die Papierfabrik Kabel wurde 1896 von Emil Hoesch gegründet. 1927/28 wurde sein Sohn Hans Eberhard Hoesch zum Vorstandsmitglied bestellt. Die Fabrik war damals eines des leistungsfähigsten Papierwerke Deutschlands. Seine Distanz zum nationalsozialistischen Regime führte dazu, dass Hans Eberhard Hoesch den Vorstand der Papierfabrik verließ. 1959 verkaufte er das Werk dann an die Feldmühle AG . 1990 übernahm die finnische Stora-Enso-Gruppe das Werk in Kabel. Seit 2016 ist die Fabrik wieder ein eigenständiges mittelständisches Unternehmen : Kabel Premium Pulp & Paper GmbH. Deren Gesellschafter kauften den Betrieb für rund 23 Millionen Euro aus dem Stora-Enso-Konzern heraus. Das Unternehmen beschäftigt rund 540 Mitarbeiter .

Zudem, so die Vision des Unternehmens, könnte die Prozessdampferzeugung aus geothermaler Energie in Kabel kein Einzelfall bleiben. „Diese Technik wäre sicherlich auf weitere Unternehmen der Papierindustrie und andere Branchen mit ähnlichem Wärme- und Temperaturniveau übertragbar, sofern der Untergrund mitspielt“, so Schröder.

In Deutschland wird rund die Hälfte der eingesetzten Energie als Wärme genutzt, zum Heizen im Privaten oder für Prozesse in der Industrie. Energiewende heißt daher auch immer Wärmewende. Nach dem Kohleausstieg könnte tiefe Geothermie für viele Wärmebedarfe bis 150 Grad Celsius eine nachhaltige Quelle sein.

Gefördert wird das Forschungsprojekt in Hagen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).