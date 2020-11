Zwei Streifenwagen rückten an, um den wilden Mann zu bändigen.

Randale Junger Mann gerät in Hagen völlig außer Rand und Band

Hagen-Mitte. Kaum zu bändigen war ein 20-jähriger Mann aus Hagen, der am Dienstagabend auf Passanten losging. Gleich zwei Streifenwagen mussten anrücken.

Völlig außer Fassung geriet am Dienstagabend ein 20-jähriger Mann in Hagen. Zwei Streifenwagenbesatzungen waren nötig, um den Randalierer unter Kontrolle zu bringen.

Der junge Mann fiel gegen 20.45 Uhr auf der Rembergstraße auf, wo er auf der Fahrbahn herumlief, schrie und versuchte, Autos anzuhalten. Dabei schlug er wild um sich. Der erste Streifenwagen traf in der Rathausstraße auf den Randalierer, der immer noch tobte und Passanten aggressiv zur Herausgabe von Zigaretten aufforderte. Auf Anweisungen der Polizisten sich auszuweisen ging er erst gar nicht ein.

Daher brachten ihn die Beamten zu Boden und legten ihm Handschellen an. Doch auch jetzt leistete er massive Gegenwehr, erst mit einer weiteren Streifenwagenbesatzung gelang es, ihn zu bändigen. Er beleidigte die Einsatzkräfte weiterhin und spuckte nach ihnen. Mit erheblichem Kraftaufwand verfrachteten die Beamten den Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, schließlich in eine Zelle. Dort trat er einem 22-jährigen Polizisten so stark gegen das Bein, dass dieser leicht verletzt wurde.

Bei der Durchsuchung des alkoholisierten Mannes fanden die Polizisten Drogen. Der Randalierer wurde vorläufig festgenommen, nun ermittelt die Kripo.