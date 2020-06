Junger Hagener mit eigener Modemarke

Hagen. Leonard Peil verbindet viel mit seiner Heimatstadt Hagen. Er wagt den Schritt in die Selbstständigkeit und bringt eine eigene Modemarke heraus.

Leonard Peil war schon viel unterwegs: Nach der Schule reiste er ein Jahr lang nach Australien, danach zog er nach Düsseldorf, machte dort seine Ausbildung zum Werbekaufmann. Doch trotz der vielen neuen Eindrücke aus den großen Städten konnte er sich nie so richtig von seiner Heimatstadt Hagen lösen. „Irgendwie habe ich etwas vermisst“, erinnert er sich zurück. Um ein Stück Heimat immer bei sich zu haben, machte er sich mit der Modemarke „fiftyeightish“ selbstständig.

Der Markenname enthält die Zahlen der Hagener Postleitzahl und soll so die Bindung zu der Stadt widerspiegeln. Vor drei Monaten erschien das erste Produkt. „Der Freund meiner Schwester kennt sich mit Klamotten aus und hat mir bei der Produktion geholfen“, erzählt Leonard. Auch beim Design des Logos bekam er viel Untersützung von Freunden und Familie. „Jeder bietet seine Hilfe an.“ Anfangs hätte er nie gedacht, dass er auf so viel tolle und positive Resonanz mit seiner Idee stößt.

Zurück nach Hagen

Freunde von Leonard Peil präsentieren die lässigen Fiftyeightish-Pullis. Foto: Leonard Peil

Im September letzten Jahres hat der 25-Jährige den Entschluss gefasst, wieder in die Heimat zu kommen. Von Düsseldorf ging es für ihn zurück nach Hagen. „Mein Job hat mir dort echt viel Spaß gemacht, aber ich wollte einfach noch etwas anderes, etwas eigenes machen“, sagt er. Gesagt - getan. Mit der Intention, immer ein Stück Heimat bei sich zu haben, machte Leonard sich an die ersten Entwürfe. „Die Idee für den Namen hatte ich schon von Beginn an.“ Mit Hilfe von Freunden, die sich im Bereich Grafikdesign auskennen, perfektionierte er das Ganze und ließ die ersten zehn Pullover anfertigen. „Ich weiß noch genau, wie aufgeregt ich war, als ich sie abgeholt habe.“ Zunächst verteilte er die Hoodies an seine Freunde und veröffentlichte die ersten Bilder auf dem Instagram-Account von „fiftyeightish“.

Bilder der Pullover auf Instagram Fiftyeightish finden Sie auf Instagram. Dort veröffentlicht Leonard Peil Bilder der Pullover. Bei Interesse können Sie eine Nachricht über Instagram senden. Bald soll es eine Website geben, die aktuell noch in Arbeit ist. Leonard Peil überlegt auch, ob er künftig einen Online-Shop aufbaut. Das hängt allerdings von der weiteren Entwicklung ab.

Dass der Hagener sofort so viel Feedback bekommt, hätte er nie gedacht. „Ich habe mich so gefreut, als direkt Leute fragten, wo man diese Pullis herbekommt.“ Für Leonard bedeutet „fiftyeightish“ ein Stück Heimat, er verbindet mit Hagen seine Freunde und seine Familie. Und genau das ist auch seine Intention. Er hofft, dass die Menschen erzählen, was ihnen an ihrer Stadt am Herzen liegt, vielleicht Dinge, die sie stören, aber eben auch die Aspekte, weshalb sie gerne in Hagen leben. „Ich hoffe, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat, die würde ich gerne mit Bildern auf dem Account veröffentlichen“, erzählt er. Pläne hat der gelernte Werbekaufmann zu genüge: Schon bald sollen neben Kapuzenpullovern noch T-Shirts, Cappies und Brustbeutel erscheinen.

Schritt für Schritt

In Düsseldorf konnte der Hagener viele Erfahrungen und Eindrücke sammeln. „Natürlich vermisse ich das auch manchmal, da war einfach immer etwas los.“ Doch irgendwie hat es ihn eben doch immer wieder nach Hagen gezogen und er ist froh, nach vier Jahren nun wieder in der Heimat zu leben. Der Schritt in die Selbstständigkeit ist wichtig für Leonard: „Es bedeutet für mich, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich nehme alles als Herausforderung, auch negative Erfahrungen.“

Mit Hilfe seiner Freunde und Familie hat er noch weitere Motive für die Klamotten entworfen, die schon bald erscheinen sollen. Bisher läuft es noch so, dass die Menschen bei Interesse eine Nachricht an den Instagram-Account von „fiftyeightish“ senden können. Im nächsten Schritt sammelt und bearbeitet Leonard dann die Aufträge und schickt diese an die Stickerei. Sobald die Pullis fertig sind, holt er sie ab und liefert sie, meist sogar persönlich, aus.

Motto „Aus Hagen in die Welt“

„Natürlich stehe ich noch am Anfang, daher habe ich einfach noch nicht die finanziellen Mittel, um direkt 200 oder 300 Stück herstellen zu lassen.“ Aber genau das gefällt ihm irgendwo auch. „Ich möchte gar nicht, dass alles so super schnell geht, es soll Schritt für Schritt kommen.“ Der Preis für einen Pullover liegt bei 45,80 Euro. „Ich versuche auch beim Preis die 58 drin zu haben“, sagt er und spielt damit auf die Hagener Postleitzahl an.

Der Heimataspekt liegt Leonard besonders am Herzen. Insbesondere in seiner Zeit in Düsseldorf und Australien hat er gemerkt, dass viele Menschen Hagen kennen, aber meist nur durch eher schlechte Schlagzeilen. Genau das möchte er nun ändern, er will zeigen, dass die Stadt viel mehr zu bieten hat. Und vor allem auch, dass es viele Menschen gibt, die eine ganz eigene Geschichte zu erzählen haben. Daher stammt auch das Motto, unter dem der 25-Jährige seine Marke gegründet hat: „Aus Hagen in die Welt“.