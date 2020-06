Josef Bücker kandidiert in Hagen erneut für das OB-Amt

Hagen. Die Wählergemeinschaft „Hagen Aktiv“ hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert und auch einen eigenen OB-Kandidaten aufgestellt.

Hagen Aktiv, die sich am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober 2003, als freie Wählergemeinschaft für ganz Hagen gegründet hatte, hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 gekürt. Alle Kandidaten und Listen wurden mit einer Zustimmung von mehr als 80 Prozent gewählt. Als Oberbürgermeisterkandidat tritt erneut der Hagen-Aktiv-Vorsitzende Dr. Josef Bücker an, der auch die Reserveliste für den Rat anführt. Auf den für Hagen Aktiv aussichtsreichen weiteren Plätzen der Reserveliste finden sich Michael Gronwald, Jochen Löher, Pina Ribaudo und Olaf Born. Zu den Direktkandidaten für die 26 Hagener Wahlbezirke zählen für Hagen Aktiv mit Tim O. Riemann (19), Wahlbezirk Wehringhausen/ Kuhlerkamp, und Kevin Arutyunyan (20), Wahlbezirk Kabel/Bathey/ Garenfeld, zwei besonders engagierte, junge Aktive. Beide hatten auch schon am Ende der auslaufenden Ratsperiode als Sachkundige Bürger im Stadtentwicklungsausschuss bzw. im Umweltausschuss auf sich aufmerksam gemacht. Für die Bezirksvertretung Mitte kandidieren auf den vorderen Plätzen Gertrud Masuch, Tim O. Riemann und Andreas Darda.

Kandidaten in Bezirksvertretungen

In der Bezirksvertretung Nord werden diese Plätze von Jochen Löher, Kevin Arutyunyan und Eva-Maria Bücker eingenommen. In der Hohenlimburger Bezirksvertetungs-Liste stehen hier Karin-Nigbur Martini, Olaf Born und Andrea Lohse. In Eilpe/Dahl tritt Hagen Aktiv mit Udo Pfeiffer, Angelika Wilke und Angelika Bangert an. Und für die Bezirksvertretung Haspe schließlich kandidieren Michael Gronwald, Rainer Krimme und Christian Hoffmann auf den aussichtsreichen Plätzen.