Nach über 20 Kilometern in der falschen Fahrtrichtung hat die Polizei auf der Autobahn 45 in Hagen einen Geisterfahrer gestoppt.

Hagen. In Hagen hat die Polizei einen Geisterfahrer gestoppt. Zuvor hatte er einen Streifenwagen ignoriert und sogar eine Polizeisperre umfahren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hagen: 80-jähriger Geisterfahrer fährt 20 Kilometer auf A45

Ende einer irren Geisterfahrt in Hagen. 20 Kilometer war ein 80-Jähriger auf der Sauerlandlinie entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Dann ist er in der Nacht auf Samstag von der Polizei gestoppt worden. Dass bei dieser langen Strecke nichts schlimmeres passiert ist, grenzt an ein Wunder.

Die Irrfahrt des Seniors startete laut Angaben der Polizei gegen 2.30 Uhr am Rastplatz Sauerland-West an der Autobahn 45. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Mann aus Dillenburg mit seinem Pkw auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt auf – allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Sofort verfolgte ihn ein Streifenwagen der Autobahnpolizei.

Geisterfahrer ignoriert Streifenwagen

Davon zeigte sich der Mann am Steuer jedoch unbeeindruckt. Währenddessen stoppte ein weiterer Streifenwagen den entgegenkommenden Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Schwerte-Ergste. Anschließend fuhren die Beamten vorsichtig weiter und errichteten in Höhe einer Baustelle eine deutlich sichtbare Sperre.

Doch auch diese schien den Senior nicht zu interessieren. Unbeeindruckt von den in allen Farben leuchtenden Streifenwagen quetschte er sich an der Engstelle vorbei und rollte langsam weiter bis zur Reihe der wartenden Fahrzeuge. Längst von Streifenwagen umzingelt, weigerte sich hier der Mann, aus seinem Wagen auszusteigen. Als die Polizisten bereits an seiner Fahrertür standen, rollte dessen Auto erneut an.

Polizei stellt Auto sicher

Durch zügiges Eingreifen konnten die Beamten die Tür öffnen und ein Weiterfahren unterbinden. Der 80-Jährige wurde anschließend zur nächsten Polizeiwache gefahren. Das Auto des Mannes wurde sichergestellt – ebenso wie der Fahrzeugschlüssel.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Geisterfahrer wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Während seiner Geisterfahrt passierte der Mann etwa 50 entgegenkommende Fahrzeuge. Wie durch ein Wunder ereignete sich dabei kein Verkehrsunfall.