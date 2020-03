In der Breckerfelder Kulturschmiede im Heimatmuseum war am Samstag die Irish-Folk-Gruppe „Among Friends“ zu Gast. Bereits zum vierten Mal spielte die Band in Breckerfeld.

Vor über sechzig Zuschauern, die auf zwei Etagen den Klängen der Irischen Volksmusik lauschten, bot die Band verschiedene Lieder aus Irland. Für das typische irische Gefühl sorgten neben dem klassischen irischen Bier „Guinness“ vor allem die fünf Musiker. Mit vielen unterschiedlichen Instrumente spielten sie Lieder aus allen Genres des Irish Folk.

Lieder vom Trinken und von der Liebe

„Die handeln vor allem von zwei Dingen“, sagt Frontmann Dietmar Först, „von der Liebe und vom Trinken.“ Zu jedem Lied erzählten er oder seine Frau Christina eine kleine Geschichte.

So auch zu dem Lied „Micky Mickel Heaten“, indem es um einen Verstorbenen geht, der einen so starken schwarzgebrannten Schnaps herstellte, dass er jede Krankheit heilen konnte. „Zu seine Beerdigung erschienen viele Menschen, da der Schnaps weg sein musste, bevor der Steuerprüfer kam“, erzählt Först weiter.

Einige Songs präsentierten „Among friends“ instrumental, andere hatten einen Liedtext, den die Band immer wieder zusammen mit den Zuschauern sang. Es herrschte eine ausgelassene und fröhliche Atmosphäre.

Traditionelle Klänge

Die traditionellen Klänge der Geige und unterschiedlichen Flöten wurden nur zeitweise durch den modernen E-Bass ergänzt. Die Bandbreite der Formation ist groß und reicht von neuen fetzigen Liedern aus einem Irish Pub bis hin zu klassischen Liedern aus dem irischen Weideland. „Irish-Folk-Songs sind aber auch politisch und handeln von den Sorgen der Menschen“, meint Dietmar Först.

Die Band tritt wegen der idyllischen und wohligen Stimmung immer wieder vor kleineren Gruppen auf, da sie so den typische irischen Pub-Flair besser vermitteln kann. „Hier im Heimatmuseum ist es schön gemütlich, das unterstützt das Kneipengefühl, das wir schaffen wollen, sehr“, sagt Först. Seine Frau ergänzt: „Außerdem ist das Ambiente hier super, deswegen kommen wir gerne nach Breckerfeld.“

Der Name ist Programm

„Among Friends“ heißt übersetzt „unter Freunden“ – und der Name ist Programm. Die Band gibt es seit über knapp dreißig Jahren. Seitdem hat sich die Besetzung der Band immer etwas geändert.

Auch Veranstalter Johannes Dennda ist froh über das große Interesse: „Die Karten waren schon vor dem heutigen Abend ausverkauft, das ist für unseren Heimatverein natürlich super.“ Auch bei den letzten Konzerten konnte man keine Karten mehr an der Abendkasse erwerben. „Wenn die kommen ist, es immer voll“, sagt Dennda.