Stadt Hagen gibt die neuen Corona-Zahlen bekannt

Die Corona-Zahlen in Hagen sind Besorgnis erregend hoch.

Hagen. Nach dem starken Anstieg in den vergangenen Tagen und den neuen Maßnahmen des Krisenstabs meldet die Stadt Hagen am Dienstag neue Corona-Zahlen.

Nachdem die Corona-Zahlen in Hagen zuletzt stark angestiegen waren, vermeldete das städtische Gesundheitsamt am heutigen Dienstag eine Stagnation der Infektionen. Drei neuen Fällen stehen drei als genesen geltende Bürger gegenüber, so dass derzeit weiterhin 89 Hagener als nachweislich infiziert gelten.

Der Krisenstab der Stadt Hagen hatte am Montag eine Maskenpflicht in weiterführenden Schulen angeordnet sowie festgelegt, dass an privaten Feiern höchstens 50 Personen teilnehmen dürfen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Hagen hat (Stand Dienstag 0 Uhr) den Wert von 35,5 erreicht.

++ Mehr zu Corona in NRW ++

Corona in NRW: 847 von 2639 neuen Fällen aus NRW gemeldet

Corona-Monitor: die Pandemie in Zahlen und Karten, regional und global

"Panik ist nicht angebracht" - So beurteilt ein Virologe die Lage in NRW