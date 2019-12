Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Insgesamt sechs Shops

Unter dem Namen „Museumsshops Gerstenberger“ betreibt Cornelia Gerstenberger insgesamt sechs Verkaufsshops. Neben dem Hagener Museumsshop führt sie noch Shops in Dortmund (am Zoo), ferner in Rosenheim. Völklingen, Bad Homburg und Paderborn.

Mit ihrem Sortiment orientiert sie sich am Angebot der Einrichtungen.