Haspe. Ein neuer Wertstoffhof an der Tückingstraße macht die Entsorgungssituation für die Bürger deutlich einfacher.

Im Hagen-Haspe eröffnet ein neuer Wertstoffhof

Ein neuer Wertstoffhof an der Tückingstraße soll die Entsorgungssituation im Hagener Westen für die Bürger deutlich verbessern. Seit vielen Jahren wurden an der alten Bezirksverwaltungsstelle an der Preußerstraße in Haspe Gelbe Säcke angenommen. Betreut wurde die Annahmestelle durch den gemeinnützigen Verein AS (Arbeitschaffen in Haspe e.V.).

Um den Service für die Hasper sowie Bürger ausangrenzenden Hagener Stadtteilen noch weiter abzurunden und parallel dem Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Hagen Rechnung zu tragen, hat der HEB einen neuen Wertstoffhof auf dem Gelände der Feuerwehr Haspe/Tücking/Wehringhausen errichtet. Betreut wird das Angebot von Mitarbeitern des Werkhofes sowie des Vereins AS.

Von Grünschnitt bis Altbatterien

Zukünftig können dort Altpapier, Gelbe Säcke, Altglas, Metallschrott, Bioabfälle, Altkleider, Korken, CDs und Batterien kostenfrei abgegeben werden. Abgerundet wird dieses Angebot mit der Möglichkeit zur Abgabe von Grünabfällen, welche allerdings analog zu dem Verfahren ander Kompostierungsanlage Donnerkuhle kostenpflichtig ist. Nun können Grün- und Strauchschnitt in Haspe auch ganzjährig entsorgt werden.

Verkehrsbedingt darf die Anlieferung jedoch nicht mit einem Pkw mit Anhänger erfolgen. Alle weiteren Preise und Anlieferungsmodalitäten stehen auf der Homepage des HEB: www.hebhagen.de.Der Wertstoffhof in der Tückingstraße 2z ist wie folgt für die Anlieferung geöffnet: Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7.30 bis 16 Uhr, mittwochs von 7.30 bis 17 Uhr, samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr. In dieser Zeit stehen Mitarbeiter des Werkhofes und des Vereins AS auch für Fragen rund um das Thema Entsorgung zur Verfügung.

Bitte beachten: Der Wertstoffhof schließt an Heiligabend und Silvester bereits um 12.30 Uhr.