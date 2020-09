Polizei in Hagen Hundediebstahl in Hagen: Husky einfach mitgenommen

Hagen. Dank einer aufmerksamen Zeugin kann die Polizei in Hagen einen Husky-Diebstahl schnell aufklären.

Einen gemeinen Hundediebstahl hat die Hagener Polizei am Mittwoch schnell aufklären können. Eine 27-Jährige band am Morgen gegen 9.15 Uhr ihren Husky vor einem Supermarkt an und erledigt dann ihre Einkäufe. Als sie den Laden wieder verließ, war das Tier spurlos verschwunden.

Allerdings konnte eine Zeugin den Hinweis geben, dass ein Unbekannter den Hund losgebunden und sich mit dem Vierbeiner zu Fuß aus dem Staub gemacht habe. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der 35-Jährige im Rahmen einer Fahndung in Begleitung des Hundes in der Eckeseyer Straße angetroffen werden. Der Hagener gab gegenüber den Polizisten an, dass ihm das Tier zugelaufen sei. Der Hund konnte prompt in Obhut genommen und seiner Besitzerin zurückgebracht werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.