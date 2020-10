Hohenlimburger wird neuer Bürgermeister in Iserlohn

Ein Ur-Hohenlimburger wird ab November neuer Bürgermeister der Waldstadt Iserlohn. Denn Michael Joithe (46), der seit den 90er Jahren in Oestrich wohnt und für die junge Partie „Die Iserlohner“ bei der Kommunalwahl antrat, setzte sich bei der Stichwahl zum Bürgermeister sensationell gegen die haushohe Favoritin Eva Kirchhoff (CDU) hauchdünn durch.

Exakt 95 Stimmen lagen am 27. September zwischen den beiden Spitzen-Kandidaten, die sich zuvor am 13. September bei der Kommunalwahl gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt hatten. Nach dem ganz großen Trubel um Michael Joithe, kehrt nach dessen Wahlerfolg nun wieder ein wenig Ruhe ein. Denn seit seiner Wahl zum zukünftigen Mann an der Spitze der rund 1800 Mitarbeiter zählenden Iserlohner Verwaltung, stand bei dem geschäftsführenden Gesellschafter eines Industrie-Reifenunternehmens das Telefon nicht still.

Zahlreiche Anfragen

Ob Printmedien, Rundfunk oder Fernsehen – unzählige Journalisten wollten mit dem Sensationssieger ein Interview führen, ihn zum völlig unerwarteten Wahlausgang (siehe Infobox) und zu seinen zukünftigen Plänen, wie denn die Verwaltung zu führen sei, befragen.

Transparenz und Bürgernähe hatte Joithe den Iserlohner Bürgern, im so engagiert geführten Wahlkampf, versprochen. Und dieses Versprechen möchte er nun in seiner ersten Amtsperiode einlösen. Obwohl er im Jahr 1973 im Letmather Marienhospital geboren ist, verbrachte er seine Kinder- und Jugendjahre unterm Schlossberg. Denn Großeltern und Eltern fühlten und fühlen sich dem Westfälischen Heidelberg sehr verbunden. So trug Vater Hubert Joithe viele Jahre das Trikot des SV Hohenlimburg 10 und kam dabei mit seinen „Zehnern“ zu Landesliga-Ehren. Deshalb war es beinahe eine Selbstverständlichkeit, dass auch der Sohn das Hohenlimburg-Trikot überstreifte.

Bis zu Beginn der 90er Jahre eine Knieverletzung die Laufbahn des damaligen B-Jugendlichen stoppte.

Die gesamte Schule eingenebelt

Michael Joithe wuchs in Elsey auf. Hier besuchte er die Grundschule. An Rektorin Brigitte Beier und Klassenlehrerin Kütemeier hat er noch immer beste Erinnerungen. Auch an seine Zeit im Hohenlimburger Gymnasium, an dem im Jahr 1993 sein Abitur baute. Die tollen Tage nach den Klausuren und den traditionellen „Abiturienten-Sturm“ des Hohenlimburger Rathauses werde er niemals vergessen: „Wir haben damals die gesamte Schule eingenebelt, weil wir einen Hobby-DJ in der Klasse hatten, der ein entsprechendes Equipment besaß.“

Und auch an den damaligen Schulleiter Arnold a Campo erinnert er sich: „Dem haben wir zum Abschied unserer Schulzeit beim Abiball im Werkhof einen Ford-Taunus geschenkt. Wir haben den Pkw grün-weiß angestrichen und mit Klausurpolizei beschriftet.“

Zahlen zu den Wahlen am 13. und 27. September Bei der Kommunalwahl am 13. September hat in Iserlohn die CDU 35,3 Prozent der Stimmen erhalten, die SPD 19,07 Prozent. Die junge Partei „Die Iserlohner“ folgte mit 13,2 Prozent, die Grünen mit 11,17 Prozent und Die Linke mit 7,52 Prozent. Wahlbeteiligung: 46,1 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahlerhielt am 13. September Eva Kirchhoff (CDU) 39,75 Prozent der Stimmen; Michael Joithe (Die Iserlohner) 15,7 Prozent und Martin Luckert (SPD) 15,02 Prozent. So kam es am 27. September zur Stichwahl zwischen Eva Kirchhoff und Michael Joithe.Bei dieser Stichwahl erhielt Michael Joithe 12007 Stimmen, Eva Kirchhoff 11912. Die Stimmzettel mussten noch einmal ausgezählt und das erste Ergebnis (plus 36 Stimmen für Joithe) korrigiert werden, weil es bei der Briefwahl Unstimmigkeiten gegeben hatte. Die Wahlbeteiligung lag am 27. September bei 33,49 Prozent.

Parteipolitisch habe er sich in dieser Phase jedoch noch nicht engagiert. „Aber ich war stellvertretender Schülersprecher, weil ich mich auch damals schon gerne für andere Menschen eingesetzt habe.“Bis zum heutigen Tag hat der Diplom-Betriebswirt, der im Jahr 1976 bei der Sparkasse Hagen eine Ausbildung zum Bankkaufmann abschloss, die Kontakte zu den guten Freunden von damals und zu vielen ehemaligen Klassenkameraden nicht abreißen lassen. Zum im Abstand von fünf Jahren stattfindenden Klassentreffen („Wir haben vor zwei Jahren unser Silbernes Jubiläum gefeiert“) ist er deshalb stets gerne in seine Heimatstadt gekommen. Ebenso zu den legendären Ehemaligentreffen, die viele Jahre am und im Schulgebäude an der Wiesenstraße stattgefunden haben.

Kontakt gehalten

Zu dem in Iserlohn wohnenden ehemaligen Gymnasiallehrer Hans-Peter Daubner pflegt Joithe über Facebook noch immer Kontakt. Der erinnert sich im Gespräch mit dieser Zeitung noch genau an seinen ehemaligen Schützling. „Er war ein kommunikativer und engagierter Schüler. Eine ehrliche Haut.“Michael Joithe will auch ab November, wenn er seine Amtsgeschäfte im Iserlohner Rathaus übernehmen wird, seine Heimatstadt im Blick behalten.

Den Lückenschluss des Lenne-Radweges zwischen Letmathe und der Hohenlimburger Innenstadt möchte er dabei als eine seiner unzähligen Aufgaben begleiten. „Ich kenne den Hagener Oberbürgermeister Erik O. Schulz aus gemeinsamen Zeiten bei den Wirtschaftsjunioren. Vielleicht können wir gemeinsam die Fertigstellung vorantreiben.“Und auch die Schlossspiele sind in seinem Herzen geblieben. „Die haben wir als Pennäler immer besucht.“ Deshalb sagt er. „Wenn es der Terminkalender im kommenden Jahr zulässt, komme ich als Iserlohner Bürgermeister gerne zu diesem tollen Kulturereignis.“