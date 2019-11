Hohenlimburger Dennis LeGree rockt Bühne bei „The Voice“

Der Hohenlimburger Dennis LeGree hat in der TV-Show „The Voice Senior“ am Sonntagabend auf Sat1 die Bühne gerockt. Mit dem Lied „Unchained Melody“ („Mein Lieblingssong“) hat der 65-Jährige innerhalb von wenigen Sekunden die Herzen des Publikums gewonnen. Und nicht nur das: Alle fünf Coaches, die in der Show mit dem Rücken zur Bühne sitzen, drehten sich um, weil sie den ehemaligen Musicalsänger in ihrem Team haben wollten. Dennis LeGree, der bereits 2012 in der Sendung „The Voice“ aufgetreten war und für einen der witzigsten Momente sorgte, weil er den Juror Rea Garvey mit Chris Rea verwechselte, entschied sich diesmal für das Team von Yvonne Catterfeld.

Der Sänger Dennis LeGree

Gelobt wurde Dennis LeGree nicht nur für seine fantastische Stimme. Auch sein Outfit, das sein Lebensgefährte eigens für ihn geschneidert hatte, wurde als das bislang beste der aktuellen Staffel gefeiert.