Leitungsarbeiten Hohenlimburg: Weiträumige Umleitung in Oege bis August

Am Dienstag, 19. Mai, wird die Oeger Straße von der Einmündung Oststraße bis zur Zufahrt von ThyssenKrupp voll gesperrt. Grund dafür sind Leitungsarbeiten im Auftrag der Westnetz AG. Das Ende der Bauarbeiten ist für Mitte August geplant. Die großräumige Umleitung beginnt ab dem Stadtgebiet Iserlohn in Höhe des Kreisels am Lennedamm und zieht sich über die Straße Alter Markt, Hagener Straße, Iserlohner Straße bis zur Oeger Straße. Anwohner der Oststraße gelangen weiter zu ihren Häusern.

Laut Stadt Hagen sei die weiträumige Umleitung erforderlich, damit der viele LKW-Verkehr nicht auf das Wohngebiet Oststraße ausweicht. Dort gibt es zudem eine 7,5-Tonnen-Beschränkung.

Einfahrt zu ThyssenKrupp erreichbar

Auch das Tor 1 von ThyssenKrupp ist ständig erreichbar. In den Betriebsferien der Firma wird der Straßenabschnitt auf Höhe des Tores bearbeitet. Innerhalb der Vollsperrung befinden sich auch vier Wohnhäuser, Oeger Straße 121-127, die im Notfall jederzeit für die Feuerwehr zu erreichen sind. Die Firma Vorwerk führt die Rohrleitungsarbeiten im Auftrag der Westnetz AG durch.