Nach sechs Monaten Umbauzeit eröffnete am Dienstagmorgen die neue Filiale von Aldi Nord in Elsey. Großen Andrang gab es besonders aus einem Grund.

Hohenlimburg: Riesengroßer Andrang bei Aldi-Neueröffnung

Hohenlimburg. Gut ein halbes Jahr mussten die Menschen in Elsey auf ihren Aldi-Markt an der Esserstraße verzichten. Nach Abriss und Neubau eröffnete am Dienstagmorgen nun die neue Filiale, verbunden mit einem kleinen Fest zur Eröffnung.

Einkaufsgutscheine verlost

Besonders begehrt war dabei ein kleines Papier, kaum größer als ein Pfandbon: Denn die ersten hundert Kunden im neuen Aldi an der Esserstraße bekamen ein Rubbellos, hinter dem mit Glück ein Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 500 Euro für den neuen Markt stecken konnte. „Ich hatte leider kein Glück“, sagt einer der ersten hundert Kunden, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Aber ich habe immerhin einen Frischekorb gewonnen.“

Viel Betrieb: Jeder Kunde bekam an der Kasse am ersten Tag einen Gutschein für einen kostenlosen Warenartikel, wie etwa eine Packung Kaffee oder eine Tüte Chips. Foto: Marcel Krombusch / Westfalenpost

So wurden unter den ersten hundert Kunden in der neuen Filiale nicht nur Einkaufsgutscheine, sondern auch Körbe mit frischem Obst verlost. „Frische“ – ein Markenzeichen, was der Lebensmittel-Discounter mit seinem Sortiment in der neuen Filiale gerne verbunden haben will. Ein großflächiger Bereich mit Obst und Gemüse sowie das Backregal, hinter dem täglich frische Brote gebacken werden, sollen dieses Label unterstreichen.

Mit Aktionen wie der Gutschein-Verlosung lockte das Aldi-Team am Dienstagmorgen geschätzt mehrere hundert Kunden um 8 Uhr nach Elsey. Wer nicht das große Los gezogen hatte, bekam zu seinem Einkauf gestern immerhin einen kleinen Artikel geschenkt, wie etwa eine Chipstüte. Daneben gab es kostenlosen Kaffee, Waffeln und Würstchen.