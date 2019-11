Hohenlimburg. Die Bezirksvertretung Hohenlimburg will die Vorfahrtsregel an der Oeger Straße ändern. Die Verwaltung wiegelt ab und auch in Oege gibt es Zweifel

Straße am Hang, Spitzkehre, keine Vorfahrt – das sind die Zutaten, die zusammen eine gefährliche Mischung an der Ecke Oststraße, Oeger Straße ergeben. Das zumindest betonen CDU und Bürger für Hohenlimburg und fordern deshalb Nachbesserungen.

„Die Ecke ist wegen der Spitzkehre von Autofahrern aus der Oststraße kommend sehr schwer einzusehen“, sagt Jochen Eisermann, Geschäftsführer der Christdemokraten in Hohenlimburg. „Wir wollen, dass es dort wieder eine abknickende Vorfahrt von Oststraße in Richtung Letmathe gibt“, beruft sich Eisermann auf die frühere Regelung, wonach Autofahrer auf der Oststraße in Richtung Letmathe vorfahrtsberechtigt waren. In den vergangenen beiden Sitzungen der Bezirksvertretung wurde über das Thema diskutiert und die Verwaltung beauftragt, eine Änderung der Vorfahrtsregel einzuleiten. Alle Fraktionen haben dies einstimmig beschlossen. Die Verwaltung wiegelt jedoch ab.

Verwaltung: Keine Notwendigkeit

Nachdem sich zuständige Behörden vor Ort ein Bild gemacht hätten, gebe es keinen Anlass zur Änderung. „Generell ist zu der Verkehrssituation festzuhalten, dass die Einmündungsbereiche hier bereits mit Haltverboten beschildert wurden, um eine bessere Sicht zu ermöglichen“, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung. Zudem gebe es weder Beschwerden von Anwohnern, noch von Busfahrern.

Auch die Polizei hält die bisherige Vorfahrtsregelung für sinnvoll. Die Ecke Oststraße/Oeger Straße sei unauffällig, es gebe keine Häufung von Unfällen, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung. Zudem rolle der Schwerlastverkehr über die Oeger Straße „und die Oststraße ist dafür nicht ausgelegt“, so Michael Siemes, Sprecher Polizei Hagen.

An der Bewertung der Stadtverwaltung fehlt Frank Schmidt, Bürger für Hohenlimburg, derweil der Blick in die Zukunft. „Hat man bei der Beurteilung bedacht, dass über diese Straße auch bald der Lenneradweg führen soll?“, fragt Schmidt in der Sitzung der Bezirksvertretung. Jochen Eisermann kündigte derweil an, das Thema im kommenden Jahr erneut auf die Tagesordnung setzen zu wollen und stellt einen Ortstermin mit Lokalpolitik und Vertretern der Verwaltung in Aussicht.

Oeger skeptisch

Wie blickt Oege auf die Debatte? Nachgefragt bei Klaus Söhnchen, einer alteingesessenen Stimme des Stadtteils: Er hält nichts davon, die Vorfahrtsregelung an der Oststraße zu verändern. „Wir sind mit dieser Regelung aufgewachsen“, so Söhnchen. „und wir sind daran gewöhnt, dass wir uns an dieser Stelle mit dem Auto vorsichtig vortasten müssen.“ Es seien aber nicht nur langjährige Erfahrungen, sondern auch praktische Erwägungen, weshalb er von einer Änderung der Vorfahrt abrät.

„Sollte die Oststraße vorfahrtsberechtigt sein, dann würden sich die Sattelzüge von Hoesch auf Dauer stauen und auf den Bahngleisen stehen.“ Denn diese kommen teils von den nahen Werkshallen an der Oeger Straße und fahren weiter Richtung Letmathe. „Mehr als ein paar Hecken an der Spitzkehre zu schneiden, um die Sicht für Autofahrer zu verbessern, ist an dieser Straßenecke deshalb nicht nötig.“

Neben der Verkehrssituation in Oege hat die CDU auch den Alemannenweg in Elsey im Blick. An der Ausfahrt des Parkplatzes vom Netto-Markt komme es durch parkende Lkw immer wieder zu Sichtbehinderungen. Neue Lkw-Halteverbote sollen hier die Situation entschärfen. Auf Nachfrage erklärt die Stadt, sich die Situation vor Ort ansehen zu wollen.