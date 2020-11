Hohenlimburg: Polit-Ärger um neuen „Rat der Muslime“

Drei Hohenlimburger Vereine haben sich mit einem Schreiben an Oberbürgermeister Erik O. Schulz gewandt, weil sie sich ausgeschlossen fühlen. Es geht um den Rat der Muslime, der im September in Hagen gegründet wurde. Ein Zusammenschluss, der laut Sükrü Budak, Vorsitzender des Integrationsrates, alle islamischen Gemeinden in Hagen vertreten soll. Damit solle eine Instanz geschaffen werden, in der Probleme angesprochen werden.

Eine Instanz, in der die drei Hohenlimburger Vereine allerdings keine Rolle spielen, betonen sie in ihrem Schreiben an den OB. Konkret werfen der Verein Türk Spor Külübü, der Verein zur Förderung der deutsch-türkischen Völkerverständigung Hohenlimburg und „DITIB“ Hagen-Hohenlimburg dem Integrationsrat und der Stadt vor, dass sie zu der entsprechenden Gründung nicht eingeladen worden seien. Zudem kritisieren sie das neue Gremium: „Wir als selbstständige Vereine benötigen kein weiteres Sprachrohr und wollen unsere Anliegen ausschließlich über die Vertreter im Integrationsrat an den Rat der Stadt Hagen herantragen.“

Vorwurf: Kurzfristiger Zusammenschluss

In dem Schreiben an den Oberbürgermeister äußern die drei Vereine außerdem ihre Verwunderung darüber, dass der Zusammenschluss im Eiltempo „so kurz vor der Wahl“ am 3. September durchgeführt worden sei. Aus einem zugesandten Protokoll gehe für sie weder hervor, wie das Vorhaben finanziert werden solle, noch welche Ziele man damit verfolge, kritisieren Sadik Kaplan, Cemal Saglam und Harun Atabas in dem Brief, in dem sie auch eine schnellstmögliche Stellungnahme forderten.

Idee existiert schon länger

Stadt-Sprecherin Clara Treude kann zu der eingegangen Beschwerde nicht viel sagen, „die Stadt sitzt nicht mit im Boot.“ Dabei handle es sich um eine Idee des Integrationsrates, für die es dort auch eine Zustimmung gegeben habe.

Das will auch der Vorsitzende Sükrü Budak betonen: „Wir haben gemeinsam dafür gestimmt und an der Idee gearbeitet. Es gibt die Idee schon länger, sie ist nicht erst kurzfristig vor der Wahl entstanden, so wie es sich in diesem Brief liest.“

Mehrere Treffen dokumentiert

Bereits in der Sitzung am 22. Juni hätten die Mitglieder des Integrationsrates über die Idee abgestimmt. Mikail Isik vom Verein Buchhaus und Nadim Akbaba von DITIB Haspe hätten ihn bei den Einladungen und der Organisation eines ersten Treffens unterstützt. Bereits im Juli hätten sich mehrere Vertreter der interessierten Gemeinden getroffen und zugestimmt. Ein zweites Treffen fand im August statt, beim dritten Treffen im September seien dann die vorläufigen Vorsitzenden gewählt worden.

Die Vereine, die sich nun über die Vorgehensweise beschwert haben, hätten dabei durchaus von dem Vorhaben gewusst. „Sowohl DITIB-Vertreter aus Hagen und aus Haspe waren dabei. Die Hohenlimburger wussten es auch“, schildert Budak den Hintergrund aus seiner Sicht. Die Teilnahme an dem neuen Gremium sei „freiwillig“. Dementsprechend könne sich jeder, der Lust habe, mitzuwirken, der Gruppe anschließen. „Wir möchten niemanden ausschließen. Ganz im Gegenteil: Das Ziel ist, dass wir alle gemeinsam zusammenarbeiten.“

Man sehe sich dabei als Ansprechpartner für die islamischen Gemeinden, wenn es Probleme gibt. „Eine finanzielle Unterstützung brauchen wir nicht.“