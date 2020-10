Am Eingang zieren Weinflaschen den Holzhalter, an der Rezeption begrüßt eine Glasschale mit Schokokugeln den Gast: Der Bentheimer Hof wirkt von innen wie ein Restaurant-Hotel, wo die Mitarbeiter nur kurz für ein paar Wochen in den Betriebsurlaub verschwunden sind. Tatsächlich haben die Räume seit knapp drei Jahren keinen Gast mehr gesehen. Ein Rundgang durch den historischen Gasthof mit Besitzer Zafer Akbaba.

Der Gastraum im Bentheimer Hof steht im Januar 2021 seit drei Jahre leer. Rund 200 Gäste können in dem Gebäude bewirtet werden. Foto: Luca Vierjahn / Westfalenpost Hohenlimburg

Der Investor hatte zuletzt eine neue Kindertagesstätte in Elsey gebaut, mit Platz für mehr als 70 Kinder. In den Räumen dieser neuen Kita Purzelbaum herrscht seit knapp einem Jahr Hochbetrieb. Dagegen ist es im Bentheimer Hof weiter still . Ein Hausmeister sieht nach dem Rechten, mehr tut sich dort zurzeit nicht. Doch Akbaba ist weiter überzeugt von dem Gebäude, wie er sagt. Verkaufen wolle er auf keinen Fall. „Dieser Standort ist einfach traumhaft. Wir sind hier präsent“, zeigt er auf die Lenne, die wenige Meter entfernt am Bentheimer vorbei fließt. Der Wildwasserpark – nur wenige Schritte entfernt.

Neubau-Pläne liegen auf Eis

„Das hat so viel Potenzial“, sagt der gebürtige Elseyer, der ursprünglich den Gasthof erhalten und mit einem Hotel-Neubau ergänzen wollte. Doch ein Abriss des bestehenden Hotels gestaltete sich schwierig. Und einen geeigneten Pächter für das neue Hotel zu finden ebenso. Die Suche nach so einem Pächter stand lange im Fokus der Arbeit.

Doch die Corona-Pandemie hat dem Bemühen einen Dämpfer verpasst. Zahlen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unterstreichen, wie sehr die Branche in Hagen unter den Folgen leidet: Demnach haben im ersten Halbjahr rund 26.700 Gäste die Volmestadt besucht – das sind 53 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen sank um 41 Prozent auf etwa 82.800. „Es ist sehr schwierig zurzeit“, weiß Akbaba, „viele große Hoteliers haben Investitionsstopp.“ Auch deshalb hat er die Pläne für einen Hotel-Neubau am Bentheimer erstmal auf Eis gelegt. Vorerst wolle er sich nun darauf konzentrieren, das bestehende Restaurant mitsamt dem Brückenkeller im Gewölbe neu zu beleben.

Edle Weine: Der Bentheimer Hof stand viele Jahre für gehobene Gastronomie. Viele Geschäftsleute der Hohenlimburger Industrie kehrten dort ein. Foto: Marcel Krombusch / Westfalenpost

Wechselvolle Geschichte

Die Herausforderung ist groß, wie ein Blick in die letzten Jahre zeigt, bevor der Bentheimer in den Dornröschenschlaf fiel. Denn in diesen Jahren war die Zahl der Hotelgäste stetig gesunken. Der Hohenlimburger Bauverein, damals Besitzer des Bentheimers, steckte im Jahr 2013 viel Geld in eine umfassende Modernisierung und Umgestaltung der Gastronomie. Doch auch neue Stühle, moderne Beleuchtung und neue Sanitäranlagen brachten keine Kehrtwende. Hinzu kam, dass die Chemie zwischen dem letzten Pächter-Duo nicht mehr stimmte. Zum Jahreswechsel 2017/2018 wurde der Betrieb aufgegeben und Akbaba übernahm. Er glaubt an den Standort, will das mehr als 250 Jahre alte Gebäude in die Zukunft führen und zeigt sich offen für kreative Konzepte. Die zentrale Lage an der Lenne, eine jahrhundertealte Tradition und viel Parkfläche vor dem Gebäude bieten Raum für Möglichkeiten.

Tragfähiges Konzept nötig

„Es ist alles da, man könnte hier sehr schnell starten“, so Akbaba, der bei Bedarf auch das Ambiente der Gasträume baulich verändern würde. Aber auch hier steht und fällt alles mit dem Pächter und seinem Konzept. Dieses muss sich angesichts von Räumen für rund 200 Gäste, der Theke und der Kneipe im Gewölbekeller als tragfähig erweisen. „Der Bentheimer Hof ist keine Imbissbude.“

Dass sich Mut zum Risiko auch in diesen Corona-Zeiten auszahlen kann, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Hagen: In den Räumen des ehemaligen Gloria-Kinos am Hauptbahnhof eröffnete kürzlich ein kleines Hotel. Die 27-jährige Pächterin bringt neuen Wind in das Gebäude, dass zuvor fünf Jahre leer stand. Trotz Corona stimmten zum Start die Zahlen, viele Geschäftsleute übernachten in dem Hotel – und wenn es so weitergeht, sollen dort schon bald Außenterrasse und Bar folgen.