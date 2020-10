Hohenlimburg: Händler laden am Wochenende zum Bauernmarkt

Hohenlimburg. Am 10. und 11. Oktober findet ein Bauernmarkt in Hohenlimburg statt. Händler wollen die Besucher verschärft auf Abstands-Regeln hinweisen

Angesichts steigender Corona-Zahlen in Hagen ist die Sensibilität groß, wenn sich für das Wochenende ein Bauernmarkt in Hohenlimburg ankündigt. In der Innenstadt sollen jedoch am 10. und 11. Oktober rund 15 Stände auf dem Neuen Markt und der Gaußstraße stehen. Zuletzt gab es Absagen der Bauernmärkte in Dahl und Breckerfeld. Zu unsicher, sagten die Organisatoren.

Kurzfristige Planung

Wegen der Ungewissheit, die Corona mit sich bringt, wollten auch die Organisatoren des Hohenlimburger Marktes nicht zu früh in die Planung einsteigen. Doch diese läuft nun auf Hochtouren. „Auf der einen Seite haben wir eine Verpflichtung gegenüber der Gäste und auf der anderen Seite auch gegenüber der Markthändler“, sagt Schulte. Die Hohenlimburgerin war zuletzt auf mehreren Märkten in Deutschland unterwegs, um ihre Naturseife zu verkaufen. Alle Märkte waren sehr gut besucht, wie sie sagt. „Viele Leute sind es gewöhnt, schon jetzt die ersten Weihnachtsgeschenke zu sammeln. Sie machen jedes Jahr zur selben Zeit erste Besorgungen und werden hibbelig.“

Beim Bummeln selbst wurden Abstands- und Hygieneregeln von den meisten Besuchern ernst genommen, so ihre Beobachtung. „Klar habe ich auch Leute gesehen, die ihre Maske schief trugen. Aber insgesamt hielten sich die meisten Besucher an die Maskenpflicht.“

Beachten der Hygiene-Regeln

Die Organisatoren des Bauernmarktes appellieren an die Besucher, selbst auf Abstandsregeln zu achten und appellieren dabei auch an die Vernunft der Leute, wie sie sagen. Wenn jemandem die Regeln nicht passen, hat Händlerin Sonja Schulte kein Problem damit, als Verkäuferin auch potenzielle Kunden zu maßregeln: Auf einem Markt in Rothenburg habe sie einen Masken-Verweigerer gebeten, sich von ihrem Stand zu entfernen. „Das ist vergleichbar damit, wenn sich Leute ins Halteverbot stellen, weil sie wissen, es wird heute nicht mehr kontrolliert. Das ist Quatsch, die Straßenverkehrsordnung gilt für uns alle.“

Freuen sich auf den Hohenlimburger Bauernmarkt am 10. und 11. Oktober: (von rechts) Die Händlerinnen Sonja Schulte und Maike Hauck mit Gastronom Andreas Murr und Imker Anton Müller aus Wetter. Foto: Marcel Krombusch / Westfalenpost

Wie Imker Anton Müller: „Wir haben einen Hausverkauf, und wenn jemand ohne Maske in unseren Laden möchte, kommt er nicht rein. Die meisten haben Verständnis und holen dann eine Maske raus.“ Zum Bauernmarkt in Hohenlimburg wird er einen Schaukasten mitbringen, in dem Bienen beobachtet werden können. Zudem können Kinder an seinem Stand Kerzen ziehen. Daneben bieten die Händler in Hohenlimburg unter anderem Wildfleisch, Gewürze, Duftöle, Dekorationen, und Stickwaren an.

Stände von 11 bis 18 Uhr geöffnet

Der Bauernmarkt findet am 10. und 11. Oktober von jeweils 11 bis 18 Uhr auf dem Neuen Markt in Hohenlimburg statt.

Am Freitag, 9. Oktober, werden bereits ein paar Händler auf dem Extramarkt stehen, um ihre Waren zu verkaufen. Der Extramarkt findet einmal pro Monat ergänzend zum Wochenmarkt in Hohenlimburg statt.